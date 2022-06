El consumo eléctrico, el cuidado de las prendas de ropa y la vida útil de las lavadoras dependen en buena medida de que se ponga bien o no. Hay aspectos que se consideran básicos, como no mezclar prendas blancas con las de color, pero existen otros principios igualmente fundamentales y que no siempre se tienen en cuenta.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una lista de fallos habituales que pueden perjudicar tanto a las prendas como a la propia lavadora. Estos son los 10 errores más comunes al hacer la colada:

Lavar sin tratar antes las manchas: puede ocasionar que la mancha siga ahí e, incluso, que se fije más tras secarla. Es recomendable tratar la mancha con un quitamanchas o detergente concentrado antes de introducirla en el tambor. Sobrecargar la lavadora: la ropa debe poder moverse libremente en el tambor. Si no, el lavado no será eficiente. No clasificar la ropa: mezclar la ropa de distintos colores y tejidos supone que el lavado no sea eficaz, dado que cada color y cada textura requiere unas condiciones específicas. Mezclar la lencería con el resto de la ropa: meter en el tambor prendas menudas propicia con frecuencia la desaparición de alguna de ellas, como ocurre con los calcetines. Es recomendable usar una bolsa de malla para la lencería y las prendas más pequeñas. No usar la cantidad adecuada de detergente y suavizante: para eliminar la suciedad de la ropa, es necesario emplear la cantidad justa de detergente. Si es escaso, la ropa no saldrá limpia. Abusar de la lejía: se trata de un producto muy agresivo para los tejidos y para el electrodoméstico, por lo que ambos se deteriorarán más rápido si se usa en exceso. Lavar en agua totalmente fría: aunque es una buena idea para ahorrar, dificulta la acción del detergente y, por tanto, que desaparezcan las manchas. Pasarse con el centrifugado: un centrifugado a más revoluciones de las debidas puede perjudicar los tejidos de las prendas. No vaciarla pronto tras el lavado: mantener la ropa en el tambor durante un tiempo tras el lavado facilita que se le pegue un olor húmedo desagradable y que quede arrugada. No limpiar nunca la lavadora: sea del tipo que sea, es necesario limpiar la lavadora cada cierto tiempo, pues acumula suciedad en las gomas y esto puede ocasionar problemas.

Si la ropa continúa sin quedar bien pese a evitar todos estos errores, o la lavadora no funciona bien, la recomendación de la OCU es revisar la instalación, comprobar las gomas de entrada y salida y que el aparato está bien equilibrado. Tal vez, sea el momento de cambiar de lavadora.