Ogíjares al completo se ha movilizado con el objetivo de encontrar a Vini, un pequeño bulldog francés de color negro que se perdió el pasado 1 de febrero sobre las 21.00 horas en la urbanización Loma Linda, en el municipio metropolitano. Muy cerca de allí tiene Vini su casa, en la que vive con “su familia”, compuesta por Jonathan, sus hermanas pequeñas y sus padres.

Y es que el pequeño, de once años, ha grabado un vídeo junto a sus hermanas, Isabela y Ágata, en el que pide la colaboración de los ogijareños para encontrar su perro, dado que ellos ya lo han intentado cada día desde aquella noche, aunque sin éxito. Además del vídeo, difundido por las redes sociales, la familia ha colgado carteles en el municipio y ha contactado con varias perreras y asociaciones.

La publicación, que además del vídeo, incluye varias fotos de los niños con Vini, ha sido compartida más de 600 veces. Jonathan, que en clip lee una carta que ha escrito para la ocasión, admite que “he aprendido a no llorar, para no estar todos tristes”, y asegura que tiene su “hucha preparada” para darle su merecida recompensa a la persona que encuentre a Vini. Por último, el niño implora a quien tenga a Vini, si no se lo devuelve, que “lo cuide como nosotros”.

Una de sus hermanas también pide en el vídeo la ayuda de los vecinos porque “estamos sufriendo mucho” y ofrece el teléfono 680664381 como contacto con la familia.