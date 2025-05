La Junta de Andalucía ha presentado este viernes The Revelation of the Andalusian Crush, una campaña audiovisual de impacto global con la que busca elevar el arte sacro andaluz a los principales mercados turísticos internacionales. Bajo el lema "The Revelation" y con la participación del célebre actor británico John Cleese, la iniciativa pone en valor la singular fusión de fe, patrimonio, tradición y emoción que se vive en Andalucía, especialmente durante la Semana Santa.

El vídeo, lanzado inicialmente a través de redes sociales, ha generado un notable revuelo mediático por su enfoque original: Cleese, icono del humor británico y cofundador de los Monty Python, protagoniza una “revelación” mística en pleno contexto cofrade. En tono humorístico, pero con respeto y sensibilidad, el spot retrata el flechazo emocional —el "crush"— que experimentan quienes descubren la profundidad espiritual y artística de la cultura andaluza.

La campaña, impulsada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte junto a Andalucía Exterior, da el pistoletazo de salida coincidiendo con la participación de dos de las imágenes más icónicas de la comunidad —el Cristo del Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga— en la Procesión Magna de Roma. Este acto, enmarcado en el Año Santo y el Jubileo de las Procesiones, se celebrará el sábado 17 de mayo y recorrerá enclaves tan históricos como el Coliseo o el Circo Máximo, convirtiéndose en una potente plataforma internacional de difusión.

Una experiencia religiosa... y cinematográfica

Producido por la agencia Casanova —reconocida anteriormente por la premiada campaña Frames from Andalucía—, el spot ha sido concebido como una pieza visual rotunda y emocional. Cleese, conocido por su papel en La vida de Brian (1979), obra de culto que precisamente ironizaba sobre los dogmas religiosos, aporta una perspectiva ingeniosa y tierna que conecta tanto con audiencias europeas como latinoamericanas.

La pieza se articula en torno a la idea de que Andalucía no solo se visita, sino que se vive. El visitante no solo contempla procesiones o visita iglesias, sino que participa emocionalmente de una experiencia inmersiva. La campaña enfatiza esa “transformación” como una revelación casi espiritual.

Impacto internacional y mercados prioritarios

La estrategia de promoción abarcará medios de comunicación y plataformas digitales en ocho mercados clave: España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, México, Brasil y Argentina. Según los estudios previos realizados por la Junta, estos países suman más de 70 millones de viajeros potenciales con interés específico en cultura y turismo religioso.

Se trata también de consolidar un modelo turístico sostenible y respetuoso, que impulse el conocimiento y preservación de enclaves con fuerte arraigo devocional. La Semana Santa es el eje simbólico de esta narrativa, pero la campaña abarca todo el año y se apoya en el arte sacro, el legado mudéjar, las romerías o los festivales de música religiosa.