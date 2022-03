VÍDEO | Joyería San Eloy festeja su 70 aniversario: "Somos lo que los granadinos nos han permitido"

Levantar la persiana de un negocio cada mañana es una ilusión, pero también una responsabilidad. Los últimos tiempos han dado más valor todavía a la dificultad que tiene mantener en pie una empresa. Joyería San Eloy celebró este jueves en el Hotel Santa Paula que este 2022 cumple 70 primaveras desde su fundación. El multitudinario acto estuvo cargado de agradecimientos a quienes forman parte de su historia. Además, los asistentes pudieron conocer los dos estuches conmemorativos lanzados para una fecha tan especial.

La cita comenzó con un recuerdo para la complicada situación que vive Ucrania con la invasión rusa. Posteriormente, el pianista Ambrosio Valero, amigo de la casa, deleitó a los presentes en la capilla del hotel con un breve concierto. El virtuoso, quien calificó como un "honor" poder tocar en el evento, interpretó a Frédéric Chopin e Isaac Albéniz y se llevó una merecida ovación. Tras el pequeño recital se emitió un vídeo en el que se desgranaron los valores de una joyería que tiene presencia en muchos hogares y momentos señalados.

Un "sello de excelencia" en Granada

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, hizo un hueco en su agenda para estar presente y se deshizo en elogios hacia Joyería San Eloy. El mandatario dio las gracias a la empresa en nombre de la ciudad y señaló que mantener algo durante siete décadas "roza la heroicidad". “Son años con un sello de excelencia en la ciudad”, manifestó Cuenca, que agregó que "estos negocios son los que mantienen viva esta ciudad” porque "lanzan un mensaje de esperanza" en los tiempos difíciles derivados del Covid-19. “Sigamos defendiendo lo nuestro”, concluyó el primer edil.

Después del alcalde tomó la palabra Félix Jiménez, propietario de Joyería San Eloy e hijo de Félix Jiménez Checa, fundador de la casa. El joven advirtió desde el principio que no emocionarse iba a ser complicado. “70 años se pronuncian muy rápido, pero son muchos momentos, buenos y difíciles”, dijo Félix, que dejó claro que “Joyería San Eloy está por encima de marcas o personas”. La esencia de este longevo comercio granadino está en sus clientes, que confían en él para momentos y fechas importantes. Así lo expreso Félix, que con una sonrisa transmitió: “somos los que nos habéis permitido ser vosotros".

"Esto es una familia"

Félix tuvo grandes palabras de agradecimiento para talleres, marcas, proveedores y el equipo que "forma parte de la familia". "Esto no es una empresa, es una familia", apostilló con firmeza el propietario, que no se olvidó de la familia, "el motor" de su vida y fuente de "educación, apoyo" y otros tantos ingredientes fundamentales para el desarrollo personal y profesional de una persona.

El momento más quebradizo llegó a la hora de hablar de su padre, o "jefe", como se hacia llamar en el trabajo. Félix recordó su lucha y la perpetuidad de su esencia en Joyería San Eloy a través de valores como la humildad. "Sin el jefe estos 70 años serían impensables", aseguró emocionado. La sala rompió a aplaudir y posteriormente los presentes alzaron su copa para brindar por la ocasión. "La gente está feliz de compartir con nosotros estos 70 años. Ver esta sala llena nos dice que el cariño que transmitimos nos lo están devolviendo. Para mí eso es lo más grande", detalló Félix en declaraciones a GranadaDigital.

Presenciar desde cerca la trayectoria de un negocio tan perdurable es algo único. Bien lo sabe Salvador López, sobrino de Félix Jiménez Checa. Él tenía apenas cinco o seis años cuando su tío se lanzó a la piscina para trabajar por sacar adelante un proyecto. Salvador valoró conmovido la labor acometida para "seguir con el negocio adelante, engrandecerlo y ser un referente en Granada".

Carolina Jiménez comparte apellido de forma casual con la propiedad de la empresa, pero para ser familia no siempre son necesarios los lazos de sangre. Encargada en la joyería desde hace 25 años, ha podido vivir desde dentro más de un tercio de la historia de San Eloy. "Me siento como una más. Tuve el placer de coincidir y trabajar con su padre, que fue el que me enseñó esta profesión y el amor que le tengo. Estoy orgullosa de trabajar con esta familia", manifestó Carolina a GranadaDigital. La encargada explicó que cuando se trata con un cliente es fundamental que "cuando se lleve una pieza se la lleven con sentimiento y sepan lo que están comprando". "Los tratamos como amigos", añadió.

Dos estuches conmemorativos

San Eloy ha querido lanzar un guiño a sus clientes en su 70 cumpleaños con la readaptación de una joya que es sinónimo de éxito entre los granadinos. Se trata del modelo 'U', pero para esta ocasión cuenta con numerosos detalles al 7, un número que representa la suerte y mucho más para la casa. La primera joyería, fundada por Félix Jiménez Checa, estaba situada en el número 7 de la calle Reyes Católicos, mientras que su tienda más reciente está ubicada en el mismo número en calle Recogidas. Su apertura en 2019, poco antes del estallido de la pandemia, fue mucho más que una dura prueba para San Eloy, pero sus puertas siguen abiertas gracias a la buena respuesta de los granadinos.

Los dos estuches, oro amarillo y oro blanco respectivamente, están compuestos por siete solitarios que incluyen referencias al número protagonista incluso en sus pesos. La joya de la corona, nunca mejor dicho, se encuentra en el centro de los estuches con una esmeralda, la piedra favorita de Félix Jiménez Checa, de más de siete quilates y medio.