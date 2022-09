Video | Los granadinos piden soluciones e implicación para paliar la sequía

El otoño se encuentra a la vuelta de la esquina y muchos granadinos lo agradecen después del caluroso y seco verano que han vivido. Según datos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) no hay precedentes de un verano tan cálido como el actual en los últimos 106 años. Además, se trata del cuarto verano más seco en España desde 1961, con un 26% menos de lluvia de lo normal. GranadaDigital ha salido a la calle para preguntar a los granadinos como han sobrellevado ellos la sequía, las altas temperaturas y sus trucos para ahorrar agua en casa. El sentir de la ciudadanía se puede apreciar en el vídeo que acompaña esta noticia, disponible también en el canal de YouTube de GranadaDigital.

Sin duda, los grandes afectados por la situación han sido los pantanos. La provincia cuenta con un 30% de agua embalsada, un 6% menos que hace un año. Datos preocupantes al saber que la media en los últimos diez años es del 51%. "Los pantanos como el de Cubillas están a muy bajo nivel. Necesitamos más pantanos" ha comentado un vecino, que entiende que "los embalses y los campos es donde mas se nota".

El trabajo en el campo es duro, especialmente durante el verano y con poca agua. "Mis padres son agricultores y ha sido infernal", ha explicado un joven. "Trabajo en el campo y el suministro, riesgo y producción se ha reducido bastante", ha lamentado un agricultor.

Si algo tienen claro los vecinos de Granada es que está situación debe cambiar. Algunos piensan que aun no hay concienciación respecto a este tema. "Se está dejando de lado lo del agua, hasta que ya no haya mas remedido que tomar medidas más severas" o "todavía no somos conscientes de lo que se nos viene" son algunas de las declaraciones contundentes realizadas ante el micrófono de GranadaDigital. "La gente sigue actuando igual aún sabiendo los problemas que hay", ha expresado uno de los encuestados.

Otras personas creen que pese a que "individualmente todos debemos contribuir", el cambio llega "desde las industrias, que deben dar un paso adelante". "No se están tomando medidas, lo que hacen es poner parches para que pensemos que se está actuando", ha afirmado un joven. Una profesora ha explicado que "desde los colegios educamos a los niños en estos temas, pero todas las medidas que se podrían tomar no se están tomando".

A la espera de que los últimos meses del año vengan cargados de lluvia para revertir esta situación, cada persona utiliza diferentes trucos para conseguir que el gasto de agua sea mínimo. "Mientras el agua de la ducha se calienta lleno cubos de agua fría con los que luego friego", ha compartido una mujer. Los agricultores optan por el riego por goteo y los jóvenes prefieren hacer lo básico: "cerrar el grifo al ducharse o cepillarse los dientes y evitar bañarse".