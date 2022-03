VÍDEO | La exposición de Ana Penyas en la Escuela de Arte José Val del Omar de Granada abre la celebración del Día del Cómic

Con motivo de la celebración del primer Día del Cómic, el próximo 5 de marzo, la jefa del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial de Educación y Deporte en Granada, Elisa Contreras; el director de la Escuela de Arte José Val del Omar de Granada, Blas Calero; el concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo; la concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Granada, María de Leyva; el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Juan Carlos Aybar, y el presidente de la Sectorial del Cómic de España, Alejandro V. Casasola, han presentado la exposición de cómic 'Estamos todas bien' de la autora Ana Penyas, Premio Nacional del Cómic 2018, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, también disponible en el canal de YouTube de GranadaDigital.

La inauguración de la exposición es el primer acto de celebración del Día del Cómic en España, en los próximos días están previstos más de veinte actos en las distintas comunidades. El pasado 19 de octubre de 2021, los grupos parlamentarios reunidos en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados aprobaron por unanimidad la Proposición No de Ley referida al “reconocimiento y dignificación del sector del cómic en España”.

Entre las 13 medidas específicas para impulsar el sector que proponía el documento se encontraba la de instaurar un Día del Cómic “para promover la divulgación del medio artístico, reivindicar su papel social y de recuperación de la memoria artística e histórica de los autores españoles”, proponiendo su celebración el primer sábado de marzo, mes en el que nació la mítica revista TBO.

La Delegación de Educación y Deporte, el Ayuntamiento de Granada, el Instituto Andaluz de la Juventud y la Sectorial del Cómic han decidido impulsar el primer Día del Cómic, que se celebrará el próximo sábado 5 de marzo de 2022 con la presentación de esta exposición, en el marco de los actos para la celebración del Día del Cómic.

La jefa del Servicio de Ordenación Educativa ha destacado la transformación de la oferta educativa de la Escuela de Arte José Val del Omar de Granada, con la implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior de Cómic en el curso 2016-2017, con el objetivo de dar respuesta formativa y profesional a la demanda de muchos jóvenes, que desean desarrollar su futuro profesional en el ámbito del cómic, un sector empresarial con una significativa proyección de futuro; y con la implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación en el curso 2020-2021. Ha resaltado la apuesta de esta Consejería por las Enseñanzas de Régimen Especial: "En esta legislatura se han incorporado nuevas especialidades en Escuelas de Arte y Conservatorios de la provincia, destacando, además de la implantación del Ciclo Superior de Animación en la Escuela de Arte Val del Omar en el curso 2020/2021, la autorización de la especialidad de Gráfica Publicitaria en la Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril para el próximo curso 22/23.

Por otro lado, destacan la incorporación de nuevas especialidades en diferentes Conservatorios Profesionales de Música de la Provincia como han sido la de Trombón en el C. P. M. José Salinas de Baza en el curso 2020/2021, la de Percusión en el C. P. M. Carlos Ros de en el mismo curso escolar y para el próximo curso 22/23 se ha autorizado la especialidad de Guitarra Flamenca en el C. P. M. Carlos Ros de Guadix. Y en esta línea de sensibilización hacia las enseñanzas artísticas se ha apostado por reforzar la oferta de Bachillerato de Artes de Música y Artes escénicas, implantándose en el IES Padre Poveda de Guadix en el curso 20/21, en el curso 21/22 se ha implantado en el IES Al Andalus de Almuñécar y el IES Zaidín Vergeles (modalidad semipresencial de adultos) y para el próximo curso 22/23 se ha autorizado en el IES Cartuja (modalidad adultos orientado a las artes flamencas)".

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Granada, María de Leyva, ha trasladado su satisfacción por la celebración del Día del Cómic y por el reconocimiento y la visibilidad a este sector por parte de la sociedad y de las instituciones públicas que esto supone. “Autores, editores, distribuidores, librerías, divulgadores y festivales, pero también las instituciones, estamos llamados a trasladar ese compromiso a través de acciones culturales y divulgativas y conseguir así que el cómic sea también un eje central de la cultura en este país”, ha señalado De Leyva.

En la misma línea, el concejal de Juventud, Eduardo Castillo, ha valorado la constitución de la Sectorial del Cómic como uno de los grandes hitos de los últimos años para esta disciplina artística, incidiendo en que con ella se avanza parte del camino que se debe seguir. “Nuestro país tenía una deuda pendiente respecto a la dignificación del cómic y a su equiparación con otras disciplinas artísticas”, ha aseverado Castillo, quien ha recordado que Granada cuenta desde hace ya cerca de 30 años con uno de los Salones especializados de mayor prestigio para la difusión de esta disciplina.

El sector del Cómic y la animación es un ámbito que tiene especial fuerza en Granada, tanto desde el punto de vista de los profesionales con los que cuenta la provincia, como desde el interés de editores, distribuidores, librerías, divulgadores y festivales.

Desde el curso 2016-2017 se han titulado como Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic 62 alumnos y alumnas en cinco promociones con excelentes resultados, reconocidos en certámenes autonómicos y nacionales en los que han participado.

La Escuela de Arte José Val del Omar colabora con instituciones y editoriales en diversas actividades para impulsar la proyección profesional del alumnado. En este sentido, participa en el Salón Internacional del Cómic de Granada y en el Festival Internacional de Cine, Cómic y Juegos de Granada FicZone, donde el alumnado se relaciona directamente con el mundo de los autores y editores y comparte sus trabajos con el público asistente.

El título de la exposición está dedicado a Ana Penyas, quien recibió en 2017 el Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic gracias al cual publicó su primera novela gráfica 'Estamos todas bien'por el que recibió el Premio Nacional del Cómic en 2018. También en 2018 fue galardonada con el premio de autora revelación nacional del Salón del Cómic de Barcelona. La obra gráfica 'Estamos todas bien' ha sido premiada por el Ministerio de Cultura y Deporte por “rescatar, a partir de una historia familiar, la voz de una generación silenciada; por la innovación y la frescura de la puesta en escena gráfica, además de la habilidad para integrar recursos del cómic y de otros medios”. En este día de celebración de la cultura del cómic queremos reivindicar, especialmente, su valor pedagógico y su papel social como herramienta de concienciación y de Cultura de la paz.