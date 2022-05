VÍDEO | Detonan un artefacto de la Guerra Civil en Torrenueva

Miembros del equipo de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos de la Guardia Civil (Tedax) han detonado en la tarde de este martes un artefacto explosivo de la Guerra Civil en la playa de Torrenueva. La Policía Nacional, que ha colaborado en la tarea, ha desalojado la playa del municipio y ha establecido un perímetro de seguridad después de recibir algunas llamadas de vecinos que han advertido sobre la presencia del objeto.

La Policía Local de Salobreña ya alertó este lunes en redes sociales de que estos artilugios no deben ser tocados ni manipulados por ciudadanos después de encontrar una bengala del ejercito en las inmediaciones de su jefatura. La Costa ha vivido dos jornadas consecutivas un episodio poco común, pero que requiere de la rápida intervención de las autoridades para evitar sobresaltos.

No tocarlo.

No trasladar.

Llamar al 092, 062, 112

El equipo de la @guardiacivil #TEDAX están especializados en desactivación de explosivos, radiológicos, biológicos y químicos que conocen los protocolos para que no exista ningún tipo riesgo. #policialocalsalobreña #salobreña

