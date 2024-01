Así habrían 'sobrevivido' Christian García y el Patica si hubieran ido en el avión de 'La sociedad de la nieve'

El comediante y creador de contenido Christian García (@christiangarciacomico) ha compartido a través de Instagram un vídeo que ha ganado popularidad en las últimas horas gracias a su forma de representar y parodiar cómo hubieran actuado él y el 'tiktoker' granadino José Ángel Peregrina, @patica1999_siempre_operativo, si se hubieran encontrado en el dramático escenario de la película 'La sociedad de la nieve'.

La nueva película de Bayona, estrenada el pasado diciembre, ha dado mucho de lo que hablar en las últimas semanas. Ha sido aplaudida por la crítica y por el público, y ha retornado el foco al trágico accidente que se vivió en 1972 en los Andes argentinos.

El cómico no ha querido desaprovechar la oportunidad de hablar sobre la película, que fue parcialmente rodada en la Sierra Nevada, y lo ha hecho, como en todos sus vídeos, desde el humor y el ingenio. Ha contado con la colaboración de otro granadino, conocido como el Patica, y juntos han publicado un vídeo de unos dos minutos en el que empiezan comparando la experiencia que ellos habrían vivido con las dinámicas del programa "que echaban en la Cuatro antes" de "El Último Superviviente".

"Eso me pasa a mi un lunes y el martes estoy con San Pedro", dice García. "Anda que iba a aguantar yo dos meses y medio ahí", añade refiriéndose a los dos meses y medio que los supervivientes aguantaron en el lugar del accidente. También menciona de forma irónica la importancia que el tabaco juega durante la película y después de decir "no veas, allí solicos perdidos de la mano de Dios", el cómico exclama: "¡De solos nada, ahí había un estanco!", para hacer alusión a la cantidad de cigarrillos que los protagonistas fuman (y acaban comiendo) durante la producción.

Momentos después, habla de como los supervivientes recurren a la batería del avión para construir una radio y comunicarse y hace bromas diciendo: "¿Tú crees que yo iba a saber hacer una radio con una batería de un avión? Que no sé conectar los auriculares al móvil por bluetooth!". El vídeo prosigue haciendo alusión al tiempo que los protagonistas tardan en intentar ir a buscar a alguien para que los rescate, a lo que Christian García exclama: "¿Y no se te podía haber ocurrido eso el primer día? Espérate una mijilla y cuando llevemos aquí ya 6, 7 años, 8 pues ya vas, que va a perder toda la gracia como vayas ya".

A continuación hacen referencia a la película 'Viven', la precursora de 'La sociedad de la nieve', y el humorista explica cómo muchas personas le dicen "yo he visto las dos, la de antes y la de ahora, y a mi me gustó más la primera que esta", a lo que él responde con un aire fatigado y divertido "pues muy bien, ¿te he preguntado yo? Como si la quieres ver en blanco y negro".

Finalmente, el comediante adquiere un tono un poco más serio y, después de comentar que la película "te tiene dos horas y media enganchado", menciona que "es un peliculón" y que ha hecho el vídeo desde la broma y el humor y siempre con todo su respeto y admiración a todos los supervivientes y a todo lo que consiguieron. Habla de "una lección de vida, de lucha y de superación" y termina reiterando en tono sarcástico que él "no hubiera aguantado ni 20 minutos".