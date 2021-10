VÍDEO | Análisis de Leyma Coruña, rival de la jornada 3

Leyma Coruña será el rival esta tercera jornada de un Covirán Granada que ha comenzado a muy buen ritmo. La diferencia entre ambos conjuntos en este inicio de campeonato no es otro que el acierto en los momentos finales. Las dos derrotas que han sumado los gallegos han sido por muy poca diferencia y la situación ahora podría ser muy distinta para ellos.

Por ello, el Fundación CB Granada haría bien en no confiarse cuando a partir de las 19.00 horas de comienzo el partido. Zamo Fernández, segundo entrenador rojinegro, es consciente del poderío gallego y alerta de que no es un equipo demasiado diferente con el que se midieron en el play off de la temporada pasada.

La fortaleza física sigue siendo una de las señas de identidad del Leyma Coruña. Con una plantilla amplia, siempre tiene la opción de hacer frente a las rotaciones más profundas de la competición. Iriarte y Gatell deberán estar más atentos que de costumbre en la lucha por el rebote y ayudar a Niang en todo lo posible.