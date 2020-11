Las ventas de Lotería de Navidad en Granada descienden un 30% por el coronavirus

Queda poco más de un mes para el sorteo más esperado del año, el que despierta más ilusión entre los españoles, en general, y los granadinos, en particular, que suelen ser quienes más gastan en comprar décimos de la Lotería de Navidad. Aunque esta vez las ventas van a disminuir debido a la situación provocada por el Covid-19. Ahora el descenso está constatado en “un 30% como mínimo”, según asegura José Gabriel López Carreño, representante de la Asociación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal) en Granada. “Hasta el mes de diciembre no empezamos a recoger lotería de asociaciones o clubes, donde las reservas han bajado ya un 50%. No hay viajes de estudios, ni fiestas patronales y pocas asociaciones han cogido lotería, muchas tienen miedo por la situación”, lamenta.

En el mes de diciembre siempre se produce un gran aumento en las ventas de Lotería de Navidad, pero este año los loteros no saben si será así dada la situación que atraviesa todo el país y Granada en particular, con muchas medidas de restricción para frenar el avance del coronavirus. “El problema es el descenso de ventas para los clubes deportivos, cofradías, asociaciones…”, reitera José Gabriel López, quien espera que la venta al público en ventanilla sí aumente en las próximas fechas. “Granada siempre ha sido una de las provincias con más gasto por habitante en Lotería de Navidad y se mantendrá en la media”, asegura.

En la Administración número 1 de Granada, ubicada en la calle Cárcel Baja, el porcentaje de ventas ha disminuido considerablemente este año debido a la situación provocada por el coronavirus. La dueña de esta administración, Pilar Arca, no puede concretar en cuánto han bajado las ventas hasta la fecha, pero sí ha comentado que el 80% de los décimos los compran turistas nacionales y este año no ha habido muchos que lo hayan podido hacer. “Desde julio, la clientela que más tenemos es de vecinos. En los puentes más importantes se producen picos máximos de venta y no las hemos tenido. Esa venta tampoco se va a tener ahora en el próximo Puente de diciembre”, lamenta.

“Hay mucha lotería por vender todavía” en la Administración número 1 de Granada, nos cuenta Pilar Arca. En ella se vendió el Quinto Premio de la Lotería de Navidad en 2011. Esta administración realiza envíos a domicilio y también a bares, asociaciones y colegios, “que se llevan una cantidad considerable, entre unos 2.000 y 3.000 euros”. “Esa fidelización ha seguido”, asegura Pilar Arca, quien atiende en la administración a los clientes ahora solamente en horario de mañana. “El día 23 esperamos ampliar el horario hasta las 18:00 horas y mantenernos en esta tónica al menos, aunque principalmente la venta es para el turismo nacional y no se puede tener”, indica.

En la Administración El Gato Negro, en la calle Ángel Ganivet, donde tocó el Gordo de la Lotería de Navidad en 2018, las ventas van “mal” este año. El dueño, Juan Burgos, asegura que se ha notado muchísimo el descenso en las ventas porque “no hay turismo y muchas asociaciones no hacen participaciones porque no se pueden reunir”. “Esa vía está cerrada”, lamenta. No espera que haya mucha mejora en las ventas durante el mes de diciembre ya que “la venta fuerte de asociaciones, cofradías y clubes deportivos se ha perdido ya” y también la que se suele producir en el Puente de diciembre. “Ya se han perdido los puentes. Puede haber un repunte de aquí hasta el día del sorteo, pero poco. Incluso los abonados no se pueden desplazar ahora a recoger los décimos por las restricciones”, lamenta.

La misma situación se da en la Administración número 3 de Granada, ubicada en la calle Cerrajeros, donde tocó el Segundo Premio en 2015 y un Tercer Premio en 2012. La dueña de la administración, Teresa Calvo, asegura que las ventas “han disminuido evidentemente” por la situación que vivimos con la pandemia del coronavirus. “La venta es más floja para bares y restaurantes. Además, durante el verano, sin fiestas patronales, ha habido una pérdida de venta también. Lo que no hemos vendido, ya no se va a vender. Se habla de un 30% menos de ventas”, indica. Teresa Calvo espera que de aquí hasta el día 22 de diciembre, cuando se celebra el sorteo, se anime algo la venta ya que “la Lotería de Navidad tiene mucha tradición”, aunque lamenta que la que se hacía al turismo español que llegaba a Granada “también se ha perdido ya”.

Sin embargo, en la Administración número 1 de Pinos Puente, que repartió 56,2 millones de euros tras vender el Segundo Premio en 2016, 45 series del número 04536, el ritmo de ventas de décimos de la Lotería de Navidad “ahora mismo no ha bajado mucho”, según asegura su dueño, Alfonso Entrena. “Lo notaremos al final”, vaticina. Muchos vecinos de Pinos Puente han comprado ya sus décimos en esta administración, que también ofrece venta online, por teléfono y por WhatsApp. “Donde más lo vamos a notar, sin duda, es en la lotería para asociaciones, porque muchas están cerradas con esta situación”, apunta.

Granada capital, una ciudad muy turística, ya ha notado el ‘batacazo’ en la venta de décimos de Lotería de Navidad, principalmente por las restricciones de movilidad que impiden que lleguen a la ciudad visitantes foráneos. El sector, que emplea a 14.000 familias en toda España, está “fastidiado”, asegura el representante de Anapal en Granada. El colectivo pide una reunión de la Comisión de Seguimiento Económico para “evaluar las medidas necesarias para proveer a las administraciones de la capacidad económica para poder afrontar la gestión del Sorteo de Navidad y las previsibles pérdidas” que se registrarán en 2020. Los loteros también proponen “mejoras en el sistema de gestión del Sorteo de Navidad que ayudarían a aumentar sus ventas, como la posibilidad del pago de participaciones de lotería en las administraciones o la gestión de números abonados”. El colectivo también pide “una actualización del sistema de comisiones congelado desde hace 16 años que hace que el 30% de las Administraciones de Lotería estén en el umbral de la rentabilidad y peligre que puedan seguir realizando su actividad”.