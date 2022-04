Ventaja para Raca Granada en la ida de los playoff

Victoria muy trabajada del Manuela Fundación Raca Granada por 60-64 frente a Osés Construcción Ardoi en el primer partido de los 1 ⁄ 4 de final de playoff. Las granadinas se adelantaron en el marcador gracias a un gran tercer tiempo. Rebeca Rodríguez con 15 de valoración debido a 11 puntos, cinco rebotes, tres faltas recibidas y dos asistencias es la Jugadora Yo10 del equipo.

Las navarras salían muy enchufadas a la cancha de Zizur Mayor y se colocaban 6-0 en el marcador. Patricia Benet encestaba la primera para las nazaríes, que les costaba arrancar los primero minutos. Por medio de Marina Gea, Julieta Mungo y Benet, las granadinas se acercaban (10-9). Laura Arrojo, muy atenta a los rebotes, conseguía igualar el partido desde la línea de tiro libre (12-12). Sobre la bocina del primer cuarto De Sousa metía un triple que colocaba tres arriba en el luminoso a las locales al final de los primeros diez minutos (17-14).

Arrojo tras otro rebote anotaba nada más comenzar el segundo acto. Faussurier con dos canastas seguidas colocaba el 23-20. Benet desde la línea de 6,75 igualaba a 25 el marcador. Ardoi quería despegarse por medio de Gonçalves, Vicente y Ujevic pero un 2+1 de Heleen Nauwelaers volvía a colocar a tres a las granadinas (32-29). Las navarras, con otro triple, volvían a colocarse a seis. Nauwelaers de triple cerraba el marcador 36-32 al descanso.

Desde la línea de tiro libre ampliaba distancias el equipo navarro, pero Rebeca Rodríguez tras un gran robo anotaba un 2+1 (38-35), que iniciaba un parcial 0-8 de Manuela Raca Granada, con cinco puntos de la capitana. La argentina Boquete cerraba el parcial con un triple que ponía por primera vez a las colegiales arriba en el marcador (38-40). Faussurier, Vicente y Cabrera desde el tiro libre colocaban el 42-40, pero las de Maribel Piñar con otro parcial 0-10 con tres triples de Boquete (2) y Benet (43-50) marcaban la máxima ventaja del partido. Gonçalves y Vicente recortaban distancias y el partido se iba al último cuarto 47-52 para las visitantes.

Ardoi comenzaba fuerte el último tramo del partido y se colocaba dos por debajo con canastas de Echeverria y Filipe (52-54). Rodríguez con un 2+1 y Mungo de tiro libre sumaban para las visitantes. Las navarras con tiros libres de Filipe se ponían a un punto, pero Mungo con un triple generaba otra vez una pequeña ventaja a las granadinas. Rodríguez con tres puntos seguidos cerraba el primer partido del playoff dejando un marcador final de 60-64.

El partido de vuelta de los cuartos de final se celebrará el sábado 23 en el Palacio de Deportes, a las 19:00 horas. Las granadinas intentarán hacer buena la ventaja generada en Navarra para poder pasar a la final four que se celebrará en Alcantarilla (Murcia).

Declaraciones de Maribel Piñar

“Nos quedan cuarenta minutos de partido de vuelta de play off. Hoy Ardoi nos lo ha planteado muy duro, teníamos un rival enfrente durísimo, como así se ha demostrado. Tenemos que trabajar mucho para mejorar diferentes aspectos del juego y la semana que viene en casa ser solventes y llevarnos esta segunda parte del play off. Estoy contenta por la victoria, pero no supone nada hasta que no juguemos los 40 minutos que quedan. A preparar bien el partido y poco a poco ser mejores”.

FICHA TÉCNICA

Osés Construcción Ardoi, 60 (17, 19, 11, 13): Echevarría (4), Faussurier (11), Arregui (7), Filipe (10), Cabrera (3) - cinco inicial - Santibañez (5), Gonçalves (11), Ujevic (4), Vicente (5), García (-), Vázquez (-), .

Manuela Fundación RACA, 64 (14, 18, 20, 12): Benet (12), Nauwelaers (8), Rodriguez (11), Mungo (8), Gea (4) - cinco inicial - Blanco (4), Boquete (11), Panadero (-), Arrojo (6).ñ

Árbitros: Alberto García Parejo y Carlos Manuel Betanzos García.

Incidencias: Ida de cuartos de playoff. Encuentro disputado en el Pabellón Municipal de Zizur Mayor.