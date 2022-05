La venta de productos y medicamentos de alergia crece en Granada un 21% respecto a 2021

La primavera es una estación que no existe para muchos granadinos que únicamente piensan en lo que marca el mercurio del termómetro. Los alérgicos, desafortunadamente, viven ahora semanas difíciles. Desde Bidafarma señalan que este 2022 ha crecido un 21% la venta de productos y medicamentos de alergia en Granada. Los niveles de polen de las gramíneas y los olivos se encuentran en el nivel 'extremo' marcado por el Grupo de Aerobiología de Granada, perteneciente a el departamento de Botánica de la Universidad de Granada. La responsable las previsiones de la institución académica, Concepción De Linares, explica las razones del sufrimiento de los alérgicos.

La ausencia de la obligatoriedad de la mascarilla es el factor principal. Durante las dos últimas primaveras, la mascarilla fue un fiel acompañante de la ciudadanía, que no se protegió únicamente del coronavirus. “Esa barrera existía y tuvieron menos síntomas. Desde la estación aerobiológica recomendamos las mascarillas", declara Concepción, quien también recomienda las gafas de sol para las personas que sufren conjuntivitis. Otra medida importante es mantener las ventanas de los hogares cerradas para no prolongar en casa el mal trago que se pasa en las calles. “En principio si son niveles normales. Quizás un poco más altos que el año pasado”, aporta Concepción.

"Para las alergias al polen cualquier mascarilla no es útil. La mejor es la FPP2", afirma la docente de la facultad de Farmacia. Esto se debe a que los alérgicos reaccionan ante una proteína perteneciente al grano de polen. Portar una mascarilla FPP2 es garantía de que esas pequeñas moléculas no traspasan la protección. Las enfermedades alérgicas por pólenes afectan en España a más de 8 millones de personas, un indicativo de que no es una afectación menor.

La meteorología también influye

“Ha sido una primavera rara. Las gramíneas están teniendo una floración más intensa, lo que da lugar a concentraciones más altas”, manifiesta Concepción De Linares. La mayor intensidad da lugar a síntomas más graves para los alérgicos. Los farmacéuticos granadinos notan esta circunstancia en la visita de clientes que sufren los achaques de la alergia, una sensación más que respaldada por el dato aportado por Bidafarma. Las predicciones indican que el incremento de ventas del 21% no va a experimentar un descenso por ahora.

El intenso calor que azota estos días a Granada también influye. Los termómetros marcan temperaturas dignas del verano, lo que provoca que el olivo abra sus flores más rápido. La subida más extrema del olivo suele ser a finales de mayo, pero este 2022 se ha adelantado. La integrante del departamento de Botánica de la UGR detalla que el olivo marchitará también más temprano si el calor sigue apretando al mismo nivel.

"Nos quedan unas cuantas semanas. Estamos en nivel extremo. Primero bajaremos a alto", explica Concepción, que prevé que para mediados de junio se pueda bajar a nivel medio o bajo. La docente entiende que los propios alérgicos son un medidor más a la hora de mirar los niveles, una perspectiva muy válida en las últimas jornadas. Muchos granadinos cuentan los días para que su nariz, su garganta y sus ojos vayan a mejor.