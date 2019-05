¿Cuánto pagaría por vivir en Los Cármenes el retorno a Primera División del equipo de sus amores? Muchos aficionados rojiblancos asegurarían que se trata de una experiencia que no tiene precio, pero hay quien se lo pone, y bien alto. El posible ascenso del Granada CF, unido a la promoción lanzada por la entidad nazarí, ha propiciado que en las taquillas del feudo rojiblanco luzca el cartel de ‘no hay billetes’ para el partido de este domingo ante el Cádiz CF, una situación que ha disparado la reventa en internet.

Basta con hacer una simple búsqueda en uno de los principales portales de compraventa nacionales para encontrar hasta catorce anuncios que ofertan los billetes, todos bajo el mismo reclamo: “Vendo un bolígrafo ‘Bic’ y regalo una entrada para el Granada-Cádiz”. Los hay, incluso, que adjuntan una imagen del supuesto objeto de la venta para dar credibilidad a su señuelo, aunque el precio que acompaña a la fotografía, que oscila entre los 60 y los 200 euros, delata la fraudulenta actividad.

Algunos de los anunciantes acceden con cierto recelo a hablar con GranadaDigital. Otros, en cambio, lo hacen con una pasmosa naturalidad. También los hay quienes rechazan la conversación. Todos coinciden, eso sí, en que prefieren conservar el anonimato, pese a que los anuncios reflejen su nombre, sus apellidos y la zona en la que habitan. Ofrecen una, dos y hasta cuatro entradas, acompañadas de su correspondiente bolígrafo, y cabe destacar que varias de estas han sido adquiridas aprovechando la promoción que el club lanzó para sus abonados el pasado quince de mayo.

La mayor parte de estos ‘reventas’ asegura que sus anuncios no tienen excesivo éxito, aunque los hay con mayor audiencia. “Se han puesto en contacto conmigo más de 43 personas, ofreciéndome más de 100 euros”, relata uno de los anunciantes, el único que admite haber vendido una entrada, por 40 euros -ha sacado 20 de beneficio-, si bien indica que la otra que oferta se la quedará, finalmente.

Un segundo vendedor destaca que no ha podido despachar ninguno de los dos bolígrafos -hace especial hincapié en que él no vende entradas- que anuncia, a 120 euros cada uno, aunque sí señala que un amigo ha vendido cuatro a 100 euros. Los billetes que conserva, por cierto, no fueron adquiridos por promoción, ni tampoco mediante la venta tradicional, sino que se las regaló “una empresa asociada al club, o algo así”.

Otro de los anunciantes, que explica que se hizo con las dos entradas que oferta con el abono de un conocido, asegura que finalmente no las venderá. “Mi trabajo no me permite hacer muchos planes, pedí el día para poder ir al partido, pero me dijeron que tenía que salir de viaje. Ayer me avisaron de que contaría con el domingo libre”, explicó poco antes de borrar su anuncio.

Pero no solo se ofertan entradas. También los abonados ofrecen su asiento para el trascendental encuentro del domingo, como venía siendo habitual durante la última etapa del Granada CF en Primera División, en especial en duelos ante el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Uno de estos, cuya localidad valoró en 120 euros, relató que no ha tenido mucho éxito precisamente por el alto precio que puso a su carné de abonado, para apuntar conforme avanza la conversación que “no lo voy a vender casi seguro, porque tengo muchas ganas de ir a ver el partido”.

Solo uno de los ‘reventas’ admite conocer que se arriesga a tener algún problema con su anuncio, mientras que el resto asegura que ni siquiera piensa en que pueda haber consecuencias, ni para ellos ni para sus clientes. Estos lo tienen claro: “No puede sucederme nada porque lo que yo vendo es un boli”.

“ES UNA VERGÜENZA”

Ante esta situación, Daniel Hurtado, presidente de la Asociación G19 de Peñas del Granada CF, ha señalado a este medio que “sin género de duda, es una vergüenza”. “A la persona que revenda una entrada, si es abonado, debería, primero, caérsele la cara de vergüenza”, ha indicado Hurtado, que ha añadido que “en segundo lugar, si el club lo pillara debería negarle la entrada al estadio”.

Sin embargo, asume que controlar esta actividad “es muy complicado”. “Yo te puedo dar a ti dos entradas mías, por amistad, para que vayas, y después tú puedes jugármela y revenderlas”, matiza Hurtado, que ha apuntado que “esto es algo que está instalado en todo el mundo y que es muy difícil de combatir”. El presidente del G19 piensa, además, que “si localizaran el número de entrada, podrían anularla”, aunque es consciente de que “la anuncia sin enseñarla”, lo que hace imposible llevar este registro.