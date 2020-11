Vecinos de Montefrío recopilan a través de Facebook centenares de recetas, refranes y tradiciones

Los vecinos del municipio granadino de Montefrío han recopilado a través de Facebook centenares de recetas, cuentos y leyendas relacionadas con el municipio, así como coplas populares o refranes, algunos con siglos de antigüedad.

También realizan una completa selección de investigaciones antropológicas sobre este pueblo del Poniente granadino, y han recuperado tradiciones poco conocidas o noticias antiguas.

En los últimos diez años y a través de la página Patrimonio de Montefrío, Marisol Vílchez, una maestra jubilada de la localidad, ha ido confeccionando este increíble archivo documental del municipio con la ayuda de centenares de montefrieños que residen en el pueblo, o a miles de kilómetros de él.

Así, en la página también aparecen más de 2.000 fotos antiguas de la localidad, que retratan desde bodas hasta varones durante su servicio militar, pasando por escenas costumbristas o panorámicas del pueblo.

“Son muchos los montefrieños que colaboran con nosotros indagando en sus álbumes familiares para subir después las fotografías de sus antepasados a nuestro perfil de Facebook, o mandarnos sus noticias o costumbres populares para que nosotros las publiquemos”, señala Vílchez.

Recopiladas en un libro

Muchas de estas fotos (más de 300) se recopilaron hace unos años en un libro titulado ‘Montefrío en blanco y negro’ patrocinado por el Ayuntamiento, que recogía fotografías desde principios del siglo XIX hasta los años 70, “y sus protagonistas son los mismos vecinos que lo han escrito con sus aportaciones documentales”, señala la responsable de Patrimonio de Montefrío.

Patrimonio de Montefrío cuenta ya con más de 16.000 seguidores de todo el mundo. “También hay personas mayores que no saben utilizar un ordenador, y que me traen a casa sus fotos o documentos en papel para que yo me encargue de escanearlos”, apunta su coordinadora.

Durante el confinamiento por el coronavirus, desde Patrimonio de Montefrío han promovido todas las fiestas que iban viniendo y que no se han podido celebrar por las circunstancias, animando a los vecinos a adornar los balcones, como el Día de la Cruz, la procesión de la Virgen de los Remedios, el día de San Marcos, el Señor de las Roscas…

“Además, en cada efemérides recordamos cómo se celebraba antiguamente con imágenes antiguas, que nuestros vecinos nos enviaban. También es importante la galería de pinturas de Montefrío que hemos publicado, así como las aportaciones de los amigos de nuestra página con sus escritos, tanto en prosa como en verso”, señala Vílchez.

La alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, destaca “la imprescindible labor que desde hace años viene realizando Patrimonio de Montefrío y su artífice, Marisol Vilchez”, y afirma que para el municipio “es un verdadero orgullo contar con un colectivo tan activo como Patrimonio de Montefrío, que trabaja para llevar el nombre de nuestro pueblo fuera de nuestras fronteras”.