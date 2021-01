Vecinos de Gorafe exigen al Ayuntamiento la rehabilitación de una calle que les mantiene “incomunicados desde hace más de un año”

Los vecinos y vecinas del Barrio Castillo Bajo de Gorafe han lanzado un conjunto de propuestas y escritos al Ayuntamiento de la localidad “para solucionar la situación calamitosa que atraviesan desde marzo debido al bloqueo de una de las calles que se ha visto afectada por el derrumbamiento de una casa cueva”.

Según han explicado, los escapes de agua y la tardanza en el arreglo provocaron el hundimiento de la cueva que ha fragmentado el asfalto de la calle “impidiendo el acceso con normalidad y seguridad de vehículos o ambulancias”. Esta situación, han añadido, se hace “aún más insostenible” teniendo en cuenta que la mayoría de los vecinos de esa zona son personas de avanzada edad que además requieren de servicios sanitarios.

En el escrito dirigido el pasado mayo al alcalde del municipio, Miguel Pérez Navarro (PSOE), acompañado de firmas en apoyo, los vecinos han apelado a la responsabilidad del regidor, puesto que “cortar la calle y poner vallas no es suficiente”. Los afectados han exigido una solución rápida y eficaz, ya que desde febrero del pasado año no pueden acceder en cualquier vehículo a los domicilios, no tienen servicio de butano ni de venta ambulante, “además de estar en una situación desesperante al no poder acceder el servicio de ambulancias en caso de urgencia”.

De igual modo, la portavoz de IU en el municipio, que ha acompañado las reivindicaciones de los vecinos presentado escritos y una moción en el consistorio, ha resaltado que solo piden “información y compromiso por parte del alcalde”. “Necesitamos saber cuándo se van a llevar a cabo las obras y el tiempo aproximado que tienen que esperar los 40 vecinos para poder acceder a sus domicilios y transitar por la vía con total seguridad y tranquilidad”, han señalado.

Desde la formación de izquierdas han afeado al equipo de gobierno que “eche balones fuera y abandone a su suerte la situación de bloqueo e indefensión de los vecinos y vecinas”. A juicio de los vecinos y de la propia portavoz, “desde el Ayuntamiento olvidan que la gestión del viario del municipio y la garantía de la seguridad de los vecinos y vecinas en los espacios públicos depende del consistorio”.

Uno de los vecinos afectados, José Navarro González, ha reiterado la “urgencia” de solventar esta situación en un escrito dirigido al propio alcalde. “Por enésima vez exijo explicaciones por seguir cortada la calle”, así reza el inicio de la misiva dirigida el pasado 12 de enero. Así, han anunciado que si el problema sigue perpetuándose en el tiempo, requerirán “el apoyo del Defensor del Pueblo y de los medios de comunicación”.