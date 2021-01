Vecinos de Albolote piden la intervención del Defensor del Pueblo para detener la construcción de la línea 400 kV Baza-Caparacena

Vecinos de Albolote han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz para la paralización de la construcción de la línea 400 kV Baza-Caparacena. Buscan una rectificación del error de la Junta de Andalucía que otorgó su autorización ambiental en septiembre 2020 cuando el proyecto no contaba con una Declaración de Impacto Ambiental vigente.

Los alboloteños aseguran que han consultado varios letrados y todos han coincidido en la opinión que el otorgamiento de la autorización ambiental por la Junta de Andalucía contraviene la ley. Sin embargo, a pesar de que ya se ha llamado la atención sobre el asunto por muchas vías, la construcción de la línea sigue avanzando rápidamente y los poderes públicos miran a otro lado. Ahora esperan que el defensor del pueblo pueda intervenir para transmitir a la Junta el contexto jurídico del error administrativo cometido. Esa clarificación debería dar causa a la paralización inmediata de la obra de la línea 400.

Según declaraciones de Jorge Jiménez, delegado de REE (Red Eléctrica de España) en Andalucia, REE estaba consciente de la necesidad de contar con la AAU (Autorización Ambiental Unificada) de la Junta de Andalucía para poder empezar con la construcción de la línea 400 kV Baza-Caparacena. No obstante, iniciaron las obras en agosto 2019, antes de obtener esa autorización, “para no perder la vigencia de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”. Una argumentación que contraviene directamente la ley de impacto ambiental que dice que sólo se considera un inicio de obras, aquellas obras que tienen todas las autorizaciones necesarias. “Iniciar una obra sin la AAU no es un inicio de obras legal y por tanto no puede ser utilizado para argumentar la vigencia de la DIA. Según la ley de impacto ambiental la DIA perdió su vigencia en diciembre 2019 y REE tiene que realizar nuevamente el estudio de impacto ambiental”, afirman los vecinos de la localidad granadina.

Pablo García, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, ha asegurado recientemente que “la Junta estará muy vigilante para que no se salte la ley con la construcción de la línea 400”. “Es difícil cuadrar esa declaración con los hechos actuales de un proyecto que se ejecuta en base de una declaración de impacto ambiental de hace 10 años y que ya perdió su vigencia en diciembre 2019. Hechos que claramente no cumplen la ley de impacto ambiental”, reiteran los alboloteños.

Los vecinos de Albolote han registrado su queja ante el defensor del pueblo andaluz para “lograr que también una empresa multinacional como REE cumpla la ley. Para ello, la Junta de Andalucía no tiene otro remedio que exigir a REE una paralización de la obra y la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental”.

“El defensor del pueblo andaluz es una institución creada para la protección de los derechos y la ayuda a las personas para resolver problemas con las administraciones públicas. En este caso, a pesar del obvio error administrativo del otorgamiento de la autorización ambiental de la Junta sin contar con la declaración de impacto ambiental vigente, las administraciones públicas todavía no han paralizado las obras y se espera que el defensor del pueblo investigue e intervenga en esa situación”, reiteran.

Desde la oficina del defensor del pueblo andaluz ya han confirmado que han abierto un expediente y que como primer paso han solicitado un informe a la Junta de Andalucía sobre el asunto. Los vecinos detrás de la queja esperan una resolución rápida y una actuación contundente por parte de la Junta, para evitar graves repercusiones para el paisaje y daños irreversibles para la biodiversidad de la provincia.