La vanguardista orquesta Camerata Garnati, compuesta por jóvenes promesas de la música

Dieciséis instrumentos. Un espacio inigualable. Una acústica espectacular. Un director. Y Chaikovski. Estos son los protagonistas del maravilloso ensayo de la vanguardista orquesta Camerata Garnati del que los frescos de la iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo y unos pocos afortunados visitantes fueron testigos este viernes, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

El violinista granadino Pablo Martos inaugura este mes de marzo su proyecto profesional más personal, que aúna tradición y modernidad, con el patrimonio musical español como eje principal. Se trata de esta orquesta, compuesta por una veintena de jóvenes promesas de la música. Para muchos, es su primera oportunidad laboral, y se trata de una gran oportunidad, pues Martos los ha seleccionado especialmente uno por uno. Como curiosidad, más de la mitad son mujeres. Es una mera casualidad, como explica el violinista, pero es una gran noticia.

La primera de muchas citas de este proyecto ha sido la participación este sábado en el concierto flamenco de Dorantes en el Festival Tocando las Estrellas, celebrado en el Auditorio Manuel de Falla.

La originalidad de Camerata Garnati

El patrimonio musical español es la máxima que mueve a la Camerata Garnati. El fin de Martos es poner en valor el

repertorio musical compuesto en España desde el Renacimiento y Barroco hasta la actualidad.

Muchas de estas composiciones no han tenido el trato histórico que merecen, llegando a ser menospreciadas o, incluso, olvidadas. Es aquí donde reside la necesidad de crear "una agrupación que sienta la ilusión de darles vida en nuestro ámbito geográfico", explican desde la orquesta.

"El origen de esta orquesta surge de la necesidad de decir algo nuevo, diferente, y en este caso, nos llamó la atención la cantidad de artistas maravillosos que, desgraciadamente, no tienen voz. entonces, Se trata, por tanto, de un proyecto de recuperación en el que estamos buscando y rescatando partituras de autores de diferentes épocas", argumenta Martos.

No obstante, el repertorio antiguo no es el único que interpretarán, ya que también ofrecerán conciertos de música contemporánea o incluso repertorios menos habituales, como el que pudieron disfrutar los granadinos este sábado.

Otra característica que hace original a esta formación es su nombre: en la época en la que aún existía Al-Ándalus, la música que procedía de Granada se llamaba música gharnati. Este es un proyecto que Pablo Martos empezó con su hermano Alberto, al que denominó como Garnati Ensemble, un grupo de cámara que ya ha tocado por todo el mundo.

Primeras oportunidades

La Camerata Garnati está formada por jóvenes intérpretes de gran talento, músicos altamente cualificados que han finalizado sus estudios superiores y que gracias a esta orquesta inician su camino como profesionales.

A la hora de buscar a los candidatos, el violinista granadino se interesó por "gente con energía y con ilusión, pero, sobre todo, de un nivel profesional brutal". Fue así como Pablo Martos cayó en la cuenta de que ese perfil de personas lo podía encontrar en alumnos de entre 20 y 30 años, provocando una "ambiente increíble" entre ellos, como afirman varios de los participantes del proyecto.

Dado que Martos es también catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Granada, durante estos años ha estado formando a múltiples alumnos que han terminado estudiando fuera de España, al igual que él hizo en Alemania. Según indica, estos jóvenes "tienen muy pocas oportunidades laborales". Entonces, "pienso que esta orquesta puede ser el foro para que haya un poco más de trabajo para ellos, que tanto se lo merecen.

El concierto de este sábado, titulado 'La Roda del Viento', era una fusión en la que el flamenco tiene ha tenido un papel muy importante. El pianista sevillano Dorantes ha compuesto esta epopeya musical dedicada a la primera vuelta al mundo, la realizada por Magallanes y Elcano. La música aúna una base flamenca, con ritmos enérgicos y la sonoridad orquestal, con melodías que transportan a ultramar, algo que "nos está resultando tremendamente enriquecedor", admite Martos. Según comenta María Polo, violonchelista de la orquesta, "este proyecto se sale un poco del formato de orquesta con un programa normalmente sinfónico al que estamos acostumbrados tanto los músicos clásicos como el público".

El joven malagueño David Campos, violinista de la orquesta, destaca con una gran humildad lo agradecido que está de formar parte de Camerata Garnati: "Es una gran oportunidad que te llame Pablo Martos". Además, recuerda con nostalgia la única vez que ha tocado en el Auditorio Manuel de Falla, cuando apenas tenía unos diez años y su antiguo maestro le dio la opción de acudir como refuerzo de otros músicos, por lo que "me hace una ilusión inmensa porque es un auditorio referente en España y ahora lo voy a ver con otros ojos y se me van a venir muchos recuerdos cuando este allí".

El flamenco es maravilloso en general. Y, en concreto, por ejemplo, en el violín se escucha mágico. Un ejemplo de ello es la música que regala el cordobés Paco Montalvo, que, con su violín, hace las delicias del público. Así, Martos asegura que adora este género tan rico y tan español, pero que aún no ha probado a probarlo en su instrumento. "Dorantes ya me está seduciendo para que nos juntemos y hagamos flamenco. Me parece que esta amistad me va a hacer crecer mucho", expresa, haciendo referencia también al reto que le parece todo esto como director.