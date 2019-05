Vamos Granada se presenta como “la única formación que ha iniciado acciones contundentes contra la corrupción en esta ciudad”. Así lo ha indicado la candidata a la alcaldía, Marta Gutiérrez, que ha señalado que “nos estamos jugando mucho” y que, desde el partido, no van a permitir “que los responsable de la ruina económica y la corrupción vuelvan a mandar en la Plaza del Carmen”.

Asimismo, la formación propone que “los corruptos paguen lo robado” y la candidata ha señalado que “ese dinero servirá para hacer políticas sociales, ambientales y de empleo” y que “disminuirá la losa de la deuda que esos mismos corruptos nos han dejado”. Por otra parte, reclaman la necesidad de crear una delegación de la fiscalía anticorrupción para Granada, la realización de auditorías independientes en los servicios públicos para “evaluar el mal gobierno y vigilar la gestión actual”, y que el ayuntamiento se persone como acusación en todos los casos de corrupción “en los que los intereses y el patrimonio público han sido saqueados”.

Vamos Granada asegura que “seguirá defendiendo Granada, vigilando y denunciando a los corruptos sean del partido que sean”, y en cuanto a sus opositores, Gutiérrez ha indicado que que “Sebastián Pérez tiene la desfachatez de volver a presentarse después de dimitir por la corrupción en su partido, Juan García Montero no ha dudado un momento en volver a optar al Consistorio a pesar de estar imputado por corrupción, y Paco Cuenca se ha equivocado al no dar un paso al lado por estar imputado en la corrupción del PSOE andaluz”. Finalmente ha querido destacar que “la única fuerza totalmente limpia de corrupción es Vamos Granada”, lo que considera que “va a permitir que los granadinos y las granadinas no tengan que votar con la nariz tapada el próximo domingo”.