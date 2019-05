Vamos Granada indica que la capital “no se puede conformar con un AVE sin soterrar”

Vamos Granada denuncia que después de cuatro años “desconectados por tren”, actualmente para Granada “tan sólo hay previstas cuatro conexiones al día, mientras Málaga cuenta con 12” y exige que por población “corresponden el doble de las previstas” y “por importancia, cuatro veces más”. La candidata a la Alcaldía de la formación, Marta Gutiérrez, acompañada por los primeros puestos de su lista, Mayte Olalla, Antonio Daponte, Leticia García y Lola Ruiz, ha presentado sus propuestas en materia de reconexión ferroviaria, que exigen “más conexiones de tren, que se restablezca la conexión convencional y que se inicie ya el proyecto y la ejecución de la doble vía para permitir el paso de trenes convencionales de mercancías y cercanías de forma compatible con el AVE”. “Se trata de trenes sostenibles y necesarios para la movilidad y el desarrollo económico de nuestra ciudad”, ha apuntado.

Marta Gutiérrez ha puesto como ejemplo el uso del metro en la ciudad comparándolo con el de los trenes: “Si el metro, que pasa cada ocho minutos nos lo pusieran cada 45 minutos, ya no sería un servicio de transporte eficaz y no lo utilizaríamos. Esto es lo que nos pasará con el AVE; pero es que además, no hay previsión de que se restablezcan los trenes convencionales, después de la desconexión ferroviaria a la que estamos sometidos, que no ha sucedido en ninguna ciudad, y ese agravio está ocurriendo en la ciudad de la Alhambra, uno de los monumentos más admirados y visitados del mundo, paradójicamente en una de las ciudades más aisladas en materia ferroviaria de nuestro país”.

Vamos Granada entiende que esta situación “afecta a múltiples cuestiones, se pierden los puestos de trabajo de los servicios comerciales que se derivan de la actividad ferroviaria, el comercio en el barrio de pajaritos y Avenida Andaluces – Beiro, del turismo sostenible de congresos, etc”. “Los daños producidos por la desconexión ferroviaria son inmensos, puede que otros partidos lo hayan olvidado, pero nosotros seguimos apostando por exigir el soterramiento de las vías, una estación de primera y la recuperación de líneas de trenes”, ha señalado Marta Gutiérrez.

La candidata de Vamos Granada ha señalado también que su formación exigirá “siempre” lo que “la ciudad necesita, independientemente de quien gobierne en Madrid”. “Necesitamos trenes y estamos hartos de la vieja política que sólo reivindica con firmeza temas de ciudad cuando en Madrid gobiernan los del otro partido”, ha agregado.