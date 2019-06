“Luis Salvador ha negociado el 2+2 delante de todo su equipo”

El presidente provincial del Partido Popular en Granada, Sebastián Pérez, ha roto el mutismo en el que se encontraba desde el pleno constituyente del pasado 15 de junio. Este martes ha hablado y ha sido para aclarar dudas sobre el futuro gobierno municipal, dar la cara tras su silencio y alegrarse porque Cuenca ya no es alcalde.

“Vamos a reivindicar el 2+2 que fue lo que negociamos con Ciudadanos. Yo confío en la palabra de Cs, creo en la palabra de su presidente, creo en la palabra del alcalde”, es lo que ha manifestado Sebastián Pérez antes de la celebración de junta directiva provincial de su partido. Además, según el dirigente popular, Ciudadanos no dejó lugar a dudas al sellar el acuerdo. “Empezamos nosotros dos años y terminará el PP dos años”.

El presidente provincial del Partido Popular en Granada también ha querido resaltar lo que a su juicio es lo más importante a día de hoy: haber cambiado el color del gobierno de la ciudad. “Había un objetivo y es que el señor Cuenca dejara de ser alcalde. Objetivo conseguido, prueba superada”.

Preguntado por su silencio desde el pasado 15 de junio, cuando Salvador cogió el bastón de mando, ha querido decir que los calendarios no los marca él. “Había unas negociaciones en Madrid y entendí que estar de Corpus no era lo más correcto”.

Formación de gobierno

Cuando Sebastián Pérez dio su última rueda de prensa en la sede del PP, dejó caer que iba a ser el alcalde de Granada. Algo que a día de hoy no es un hecho, aunque ya ha avisado que tiene que serlo dentro de dos años. “Han pasado una serie de acontecimientos que han hecho que provisionalmente el PP no pueda gobernar con la alcaldía, pero sí estar en el gobierno”.

El presidente del PP ha rechazado cualquier otra opción y ha manifestado que se cumplirá a pesar de los matices, impuestos desde las organizaciones nacionales, que hay sobre la mesa. “¿Quién ha dicho que no se cumpla? No hemos llegado a los dos años. El acuerdo es claro: 2+2. La dirección ha negociado el 2+2 y Luis Salvador ha negociado el 2+2, delante de todo su equipo. Ahí están los concejales que en una mesa del hotel Melía se dieron la mano”.

Un entendimiento que sería un ‘pacto de caballeros’, ya que no hay nada escrito. “Nosotros con los partidos creemos en la palabra y en el compromiso de las personas. Yo no voy acompañado de un notario. Si dentro de dos años el PP no gobierna Granada, entonces podremos hablar de que hay un problema. Hoy no lo hay”. Así, el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, ha indicado este lunes que asumirá la Vicealcaldía de la ciudad.

Posible moción

Sebastián Pérez no ha querido ni oír hablar de una posible moción de censura si dentro de dos años Ciudadanos no cede el sillón de alcalde a su ‘aliado’ en el gobierno. “No concibo que no haya este acuerdo y estoy a la espera de que el alcalde me llame. Fueron tres días de negociaciones y cuando disponga me tendrá a mi y todo mi equipo a su entera disposición. Quien piense que se puede gobernar una ciudad con tres concejales es una entelequia”, ha finalizado.