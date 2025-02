A clase con los abuelos, la iniciativa que rompe barreras generacionales en Valderrubio

"Recordad que hoy trabajamos desde la empatía". Así avisa Diego García, jefe de estudios y profesor de Educación Física en el CEIP Juan Pablo I de Valderrubio, a sus alumnos antes de entrar al gimnasio. Los alumnos caminan en fila mientras hablan y ríen, aumentando el volumen a medida que se acercan a la sala. En cuanto llegan, los escolares acogen a las personas mayores que ya los están esperando con impaciencia. En esta actividad van a poner en práctica algunos conceptos que han dado en clase y deben observar las capacidades físicas de sus compañeros más mayores.

Antonio es animador de Educación Física para personas mayores y esta es la primera actividad en la que trabaja a la vez con menores y personas de avanzada edad. Empiezan calentando todas las partes del cuerpo, poco a poco aunque pronto llega la diversión. Menores y mayores mezclados se dividen en cuatro equipos y, armados de colchonetas, juegan a 'El suelo es lava'. Después de muchas risas y alguna que otra trampa, el monitor pide a sus alumnos que se pongan en parejas, de nuevo mezclados. Los binomios se forman rápidamente ya que son todos de Valderrubio y se conocen. Algunos niños van con sus vecinos y otros van con abuelos de conocidos.

La clase continúa realizando diversos ejercicios en los que estiran y entrenan diferentes partes del cuerpo. Los alumnos se ríen entre sí y con sus compañeros más mayores. Se destaca la dulzura con la que tratan a los adultos cuando tienen que realizar ejercicios conjuntos. Llega la hora de la pausa y Diego exclama orgulloso: "Los niños ya me están pidiendo que hagamos todas las clases de deporte con los mayores".

Educación intergeneracional: los abuelos como sabios

En el CEIP Juan Pablo I de Valderrubio esta no es la única actividad que realizan con mayores. El centro ha llevado a cabo varios proyectos en los que niños y personas de la tercera edad han estado en el centro de la comunidad y han entrado en el currículum escolar. Uno de estos ejercicios ha sido descubrir el pueblo y la Vega granadina a través de testimonios, dibujos o incluso visitas a distintos puntos del pueblo. En este caso, la actividad física no tan solo se valorará en la asignatura de deporte sino que también deberán redactar un 'informe' que contará en la nota de las clases de Lengua y Literatura. El profesor explica que este tipo de actividades intergeneracionales tienen a los abuelos como "sabios", aunque en el caso de este ejercicio los mayores han tenido un "papel más de sensibilización" para que sus alumnos vean las capacidades físicas que tienen las personas en esta franja de edad.

"Cuando me lo contó Diego, supe que la cosa iba a marchar seguro porque la gente mayor se presta muchísimo", explica Antonio mientras recuerda que a su alumnado "le sale una sonrisa cuando dice que va a venir un menor a participar con ellos". Resalta que no le resultó difícil llevar a cabo esta actividad y que apenas ha realizado variaciones. El profesor explica también que, a través de estas actividades, pretenden alentar las voces "que normalmente, a lo mejor, la sociedad no recoge o no suenan tan alto". "En este caso, centrándonos en la infancia y en nuestros mayores", apunta. Y comparte que pretenden atender "las necesidades actuales globales aterrizándolas en la localidad, como es la distancia intergeneracional" que la están "consiguiendo acortar". Los dos profesionales salen satisfechos de la actividad aunque no son los únicos.

Rosa, vecina de Valderrubio, lleva dos cursos con Antonio y esta es la primera vez que trabaja conjuntamente con los niños. Al preguntarle su opinión al respecto no puede evitar sacar una sonrisa y dice que ha sido "estupendo". "Han colaborado y se han adaptado a nuestra manera de hacer la gimnasia", termina la vecina. Estrella es otra participante y concuerda con la opinión de Rosa. "Fue una experiencia inolvidable", comenta mientras sonríe a un grupo de niñas que la escuchan atentamente y afirma que es "algo que hay que repetir". Las alumnas de sexto de Primaria Lorena, Andrea y Martina comparten que su actividad favorita fue el masaje y los juegos relacionados con la pelota. Los alumnos Iker, Jairo y Luis concuerdan con las chicas. Aunque no todo es diversión. Lorena explica que han podido comprender los ejercicios que realizan las personas mayores. Por su parte, Jairo añade que "aunque las personas mayores tengan límites pueden sobrepasarlos" mientras Luis concluye que "ser mayor no es un límite".