UP lleva ante la Junta Electoral la campaña de Marifrán Carazo por "vulnerar la LOREG"

El Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes ha anunciado que el pasado viernes, día 24 de febrero de 2023, presentó un recurso ante la Junta Electoral Central en el que se pide la retirada de la campaña publicitaria de Marifrán Carazo como candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Granada. La concejala de la confluencia Elisa Cabrerizo ha explicado que desde UP entienden que "se ha cometido una clara infracción de la Ley del Régimen Electoral (LOREG), que supone el quebranto a la igualdad para todas las candidaturas, ya que Carazo mezcla en esa campaña publicitaria su gestión como Consejera de la Junta y su candidatura a la alcaldía del Ayuntamiento de Granada".

El grupo solicita, por tanto, a la Junta Electoral Central que, en primer lugar, tome las medidas necesarias para la retirada de la campaña Nos une Granada, que aperciba a Marifrán Carazo de la obligación expresa de la LOREG a que su gestión como consejería y candidata no se mezclen debiendo respetar "los principios de objetividad y transparencia de los poderes públicos" y que se proceda a imponer la sanción de 1.200 euros por estos incumplimientos. También solicita el recurso que igualmente se le requiera para que se comunique el gasto e inversión realizados en las campaña Nos une granada por el Partido Popular, a los efectos de ser contabilizados dentro del gasto máximo a realizar por el partido en la campaña de elecciones municipales de mayo de 2023 en Granada, debiendo ser tenido en cuenta a los efectos del gasto en las mismas.

Dicha campaña está publicitada tanto en cartelería varia como en comparecencias de prensa, "está dopando la campaña al estar fuera de plazo y pediremos que ese gasto se fiscalice", ha explicado la concejala que ha argumentado que "está utilizando recursos y agenda como consejera para una precampaña que aún no ha comenzado". Cabrerizo ha señalado que en la cartelería en las paradas de autobús y del Metro, aparece tanto la cara como el cuerpo de Marifrán Carazo junto al eslogan, 'alcaldesa'. Este mismo jueves, ha añadido la concejala, se podía ver en una parada de autobús del Serrallo y "también existe una campaña de buzoneo repartida por toda Granada así como carteles en el metro que ya han sido retirados tras pasar semanas ahí". La representante de UP ha mencionado que la cartelería del Metro fue retirada hace unos pocos días, ya que "es posible que se hayan dado cuenta de que puede suponer una infracción".

Desde UP, por otra parte, argumentan en su recurso ante la Junta Electoral Central que Carazo ha protagonizado casi a diario ruedas de prensa con anuncios políticos que tampoco le competen como Consejera. Es decir, "ha creado una marca como 'futura' alcaldesa a base de explotar su imagen como consejera de la Junta, mezclando actos de su actividad como representante andaluza" con otros en el mismo lugar relacionados directamente con la actividad municipal de Granada, y "que no tienen que ver con sus funciones como Consejera de Fomento". Cabrerizo ha sido muy tajante al reprochar este comportamiento y ha señalado que "esto puede inducir a engaño o confusión a los granadinos y granadinas, por eso pedimos prudencia y respeto cuando la política se relaciona con la ciudadanía. Es lo básico".

Uno de los ejemplos de esa ‘instrumentalización’ de su cargo como consejera es el anuncio que realizó junto a las Cofradías de Granada cuando expuso la concesión de una ayuda para la celebración de una Procesión Magna donde parte de la financiación la aporta el Metro. "Ella no gestiona el Metro, pero aparece en la fotografía y en la noticia junto a representantes de las cofradías. Otros momentos en los que Carazo ha 'jugado' contra la norma, a juicio de UP, es el anuncio de la ampliación del PTS con Ogíjares o asistir a unas catas en terrenos que empezarán las obras en 2024.

Cabrerizo ha recordado que, por otro lado, "toda esta precampaña no puede hacerse en este momento dado que hasta el 3 de abril no se puede iniciar". Además, "entendemos que lo hacen con conocimiento de causa ya que las elecciones municipales son las únicas de España que se convocan legalmente con una fecha fija cada 4 años, por lo que no puede haber sorpresas".

Por eso, ha hecho hincapié la concejala, "pedimos a la Consejera Carazo que sea prudente y no confunda a la población y que sea honesta con ella". "Las mujeres deberíamos ser capaces de hacer campañas sin ventajismo ni abusos, que sean honestas y respetuosas con la norma y con la ciudadanía a la que no se debe confundir ni manipular a base de utilizar altavoces que no tienen que ver con la ciudadanía de Granada ni su futura condición de candidata".

La concejala ha insistido en que desde UP consideran que Carazo está actuando contra la norma porque mezcla sus acciones como consejera con su próxima participación a las futuras elecciones municipales del Ayuntamiento de Granada, "está utilizando recursos y agenda como Consejera para una precampaña que aún no ha comenzado".

Con esto, ha afeado la edil, "está confundiendo a la gente porque, además, muchos no son proyectos que estén en marcha ahora mismo por parte de la Junta ni de su consejería, son demandas ciudadanas que ahora toma como suyas y de la Junta pero no están presupuestadas ni en vías de estarlo".

Otra infracción recogida en el recurso se basa en que, al iniciar la campaña con esta antelación, el dinero utilizado para ello debería computarse como gasto de su campaña para que se cumpla el principio de igualdad, según la norma. Por tanto, ha dicho, "debe fiscalizarse por parte del Tribunal de Cuentas para que se deduzca del presupuesto que tienen marcado para su campaña, que sería el 20% del presupuesto total". La concejala ha subrayado que el PP "está dopando la campaña porque este gasto lo está dejando fuera, por lo que cuando llegue el momento de la campaña dispondrá de mayor presupuesto".

Cabrerizo, por otro lado, se ha preguntado también de dónde sale el dinero para esta inversión y ha remarcado que "es necesario que se explique”. La edil ha reprochado en este punto que estamos ante "el esquema de partidos que a golpe de dinero y endeudamiento hacen campañas y, al final, es uso del dinero de todas las andaluzas".

La representante de UP ha reiterado que "no se están vendiendo proyectos, se vende una marca, la Mari Fran Carazo", a quien a continuación ha pedido que, "si quiere útil de verdad como consejera se asegure de que el expediente del BIC del Darro vuelva a incoarse". Sobre esto, ha recordado que a preguntas de Alejandra Durán de Por Andalucía, dijeron que se realizaría entre el 20 y el 24 de febrero. Y ese plazo ya se ha extinguido.