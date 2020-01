Unos 300 asistentes en la concentración de España Existe

La plataforma España Existe convocó una manifestación en algunos de los ayuntamientos de España. En Granada, a las 12:00 horas, se han congregado frente a la puerta del Ayuntamiento para leer un manifiesto único que una a toda España. Según datos de Policía Local, al acto han acudido unas 300 personas.

Entre gritos y cánticos, los allí presentes, cada uno de ellos con alguna bandera del país, pedían al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que respeten el orden constitucional y la Soberanía Nacional.

“España no se vende”, “Por una España unida”, “España no se vende” o “Sánchez has vendido a los españoles” son algunos de los gritos, que también se extrapolaban a las pancartas, allí presentes.

Entre pasodobles, el himno de España y una versión de la canción de Juanes, ‘A dios le pido’, cambiada por ‘A Vox le pido’ ha transcurrido el acto hasta la lectura del manifiesto. El acto ha terminado con el himno de España.