La UGR resuelve la primera fase de adjudicación de 3.075 plazas de movilidad internacional para estudiantes de Grado

La Universidad de Granada, a través de su Vicerrectorado de Internacionalización, ha resuelto la primera fase de adjudicación de 3.075 plazas de movilidad internacional para estudiantes de Grado, correspondiente a la convocatoria publicada el pasado mes de enero para ser ejecutadas, previsiblemente, durante el próximo curso académico 2021/2022.

Dichas plazas se enmarcan en los distintos programas de movilidad y los acuerdos bilaterales firmados entre la Universidad de Granada y sus Centros y las universidades socias de países miembros de la Unión Europea y Reino Unido, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia, Turquía y Macedonia del Norte, Erasmus+: Dimensión Internacional (países asociados), Programa Propio de movilidad internacional de la Universidad de Granada y Swiss-European Mobility Programme. Se incluye también la adjudicación de plazas para cursar estudios en las instituciones socias integrantes de la Alianza Europea de Universidades ARQUS: Universidades de Bergen (Noruega), Lyon (Francia), Graz (Austria), Leipzig (Alemania), Padua (Italia) y Vilna (Lituania), movilidad que se realizará también bajo el paraguas del programa Erasmus.

La financiación de los destinos del Reino Unido estará garantizada con fondos del programa Erasmus+ que se renueva este año, hasta el curso académico 2022/2023. El nuevo programa marco de educación superior europeo, que tendrá un periodo de ejecución de siete años (2021-2027), no incluirá los destinos el Reino Unido, al haber decidido el Reino Unido no unirse a este programa nuevo en el marco del acuerdo de retirada de la UE. No obstante, a la Universidad de Granada habilitará los medios necesarios a su alcance para mantener los vínculos de movilidad internacional, entre otros, con las instituciones de educación superior del Reino Unido a partir del curso 2023/24.

Una vez más, los destinos más solicitados han sido las instituciones de educación superior de Italia, seguidas de Francia y Portugal.

El proceso definitivo de adjudicación de plazas culminará el próximo 17 de marzo, fecha a partir de la cual los estudiantes con plaza adjudicada y aceptada iniciarán el proceso y planificación de su estancia de estudios a realizar durante el próximo curso académico, asesorados siempre por el personal administrativo y académico de los distintos centros de la universidad de Granada.

El Centro de Lenguas Modernas ofrecerá cursos específicos de lenguas extranjeras dirigidos específicamente a los estudiantes que tengan prevista su estancia de carácter internacional. Existe, además, una plataforma específica de la UE (OLS: Online Linguistic Support) que permite a los estudiantes seleccionados en el marco del programa Erasmus realizar cursos gratuitos de idioma online para mejorar su competencia lingüística.

Tal y como se indicó en la convocatoria correspondiente, la realización de las movilidades estará siempre supeditada a la evolución de la situación sanitaria y las medidas derivadas vigentes, tanto en España como en los países de destino. De hecho, Las personas beneficiarias de una plaza deberán presentar por escrito, y antes de su partida, una declaración responsable mediante la que se comprometen a respetar de forma íntegra todas las medidas de contención sanitaria que pudieran adoptarse a nivel nacional e internacional, así como a inscribirse de forma inmediata a su llegada en la oficina consular o embajada española correspondiente del país de destino.

Esta resolución es el resultado de un considerable esfuerzo colectivo realizado en el seno de la Universidad de Granada, circunstancia que ha permitido, una vez más, situar a la institución a la cabeza de Europa en número de estudiantes enviados y recibidos desde hace ya varios años.