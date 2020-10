La UGR “acatará” las instrucciones de la Junta pero insiste en que no tiene confinada ni un aula

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha trasladado este miércoles la “máxima lealtad y cooperación” de esta institución, que según ha recalcado, acatará todas las instrucciones que vengan de la Junta de Andalucía para intentar frenar la pandemia, si bien ha insistido en que en la actualidad no hay “confinada” ninguna clase ni se ha tenido que pasar ningún grupo a la docencia virtual por contagios en las aulas.

Aranda se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas tras participar en la Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles en el Ayuntamiento de Granada, donde se ha puesto de manifiesto que la población de entre 18 y 35 años acumulan el 80 por ciento de los nuevos contagios y se han analizado las medidas extraordinarias activadas por la Junta de Andalucía en el ámbito universitario.

La rectora de la UGR ha explicado que están a la espera de que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución por la que a partir de este jueves se suspenden las clases presenciales durante las dos próximas semanas para conocer el alcance de la medida y ha abogado por trabajar desde la lealtad y la coordinación institucional.

Fuentes de la institución docente han precisado a los medios, ante la posibilidad de que llegue el jueves y la resolución no esté publicada, que se “mantendrá el plan de docencia actual en tanto no se dicte una resolución en contra”. La institución opera hasta la fecha con un sistema semipresencial con aforos limitados en sus distintos centros y servicios adaptados a la particularidad de caso.

En su declaración ante los medios la rectora ha vuelto a recordar que la universidad granadina no tiene cerrada ningún aula ni ha tenido que pasar ningún grupo a la docencia virtual.

“A mí me parece mal lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, era necesario que se reuniese la Comisión a tres bandas, la consejería de Sanidad, la de Educación y la universidad, para ir evaluando y adoptar las medidas que corresponden. No era necesario echar el cierre de la universidad”, ha señalado Aranda.

La rectora ha asegurado no querer entrar en “confrontación” con la hostelería, y ha indicado que los vídeos que salieron a la luz este fin de semana, “no eran de estudiantes”. “A esa zona de la ciudad no van estudiantes, no tienen ese poder adquisitivo”, argumenta.

Aranda afirma que está tratando de “rebajar el nivel de tensión” actual que hay con las autoridades. “Cuando está de por medio la salud, debemos ser institucionales todos”, ha instado.

Asimismo, se ha referido a los colegios mayores y residencias de estudiantes, donde también se han originado brotes con un número importante de contagiados. “Con los colegios mayores se tendría que haber hecho un protocolo conjunto”, valora Aranda, que recuerda que si bien suelen ser instituciones privadas, cumplen una “misión muy importante” dentro de la vida universitaria. “Se tendría que haber hecho por las autoridades de otra manera”, zanja.

Aranda ha participado este miércoles en un debate online organizado por la Fundación CYD titulado ‘Nuevo curso, nuevos retos. La universidad en tiempos de Covid-19’, en el que los rectores de la Universidad Alfonso X El Sabio, Isabel Fernández; de la Universitat Ramon Llull, Josep M. Garrell Guiu; de la Universitat Politècnica de València (UPV), Francisco José Mora Mas; y de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, han relatado su experiencia durante este año marcado por el Covid-19.