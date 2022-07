Unidas Podemos reclama el cumplimiento de la moción de Soledad Cero para mayores

Unidas Podemos e Independientes reclama que el equipo de gobierno aplique la iniciativa para la Soledad cero de las personas mayores de Granada, aprobada por unanimidad en enero de 2020 y que tenía como objetivo la creación desde Servicios Sociales de una red de acompañamiento para mayores y que nunca se llegó a iniciar. La concejala de la formación Elisa Cabrerizo ha indicado que “se trata de una iniciativa antigua y a la vez novedosa porque fue aprobada en Pleno por unanimidad y nunca se llegó a ejecutar, como por desgracia nos tiene acostumbradas este Ayuntamiento”.

Cabrerizo ha argumentado que precisamente en esta época del año y, recordando que hoy es el día de los abuelos y las abuelas, “la soledad es algo muy penoso, las personas mayores se quedan mucho más solas”. La concejala subrayado que, ahora en verano, cuando ni siquiera hay talleres para los mayores, es más necesario que nunca esta trama vecinal de acompañamiento y cuidado cercano.

La representante de UP ha explicado que el grupo trae de nuevo aquellos acuerdos “porque de lo que nos hablaba la iniciativa era de crear una red vecinal de cuidados, es decir, que el propio barrio acogiese a sus personas mayores y las incluyese”. Todo ello con el trabajo de Servicios Sociales, la gente del barrio, los comercios y centros de salud para detectar cuáles son esos mayores y qué necesitan.

Ha añadido que aquella moción se basaba en una denuncia de teleasistencia donde se decía que el 58% de las personas que llamaban lo hacía simplemente para conversar, “lo que demuestra el grado de necesidad de activar este tipo de políticas públicas”. Se trataba de propiciar esa red de vecinas y vecinos y que fue, precisamente, lo que surgió de forma natural y voluntaria durante el estado de alarma. “Nos tiramos a la calle a cuidar a las personas mayores que no podían cuidarse solas”, ha recordado Cabrerizo.

“La mayoría de esas personas, y lo digo por experiencia, solamente necesitan que te sientes a su lado a ver el programa de Juan y Medio, o comentar la película de indios y vaqueros, o acompañarlos a hacer la compra abajo. Cosas muy básicas del día a día”, ha dicho.

Lo que ocurrió con aquella moción, ha agregado la concejala, es que “se desvirtuó por parte del anterior equipo de gobierno, cuando externalizó el servicio con la Caixa, acuerdo que mantiene el actual gobierno”. La concejala de UP ha aclarado que dichos voluntarios “son excelentes, pero el convenio se queda corto pues solo llega a Ronda y Beiro, y no cumple con el mandato de la moción de enero de 2020”. “Denunciamos, por tanto, la gestión”, ha sentenciado, “el servicio público lo tiene que dar el Ayuntamiento, no un banco”. La solución actual, ha explicado, pasa porque sean servicios complementarios y de que se haga desde lo público con una gran red de voluntarios que abarque todos los barrios”.

Cabrerizo, por tanto, ha argumentado que su denuncia se basa precisamente en “los programas con voluntariado bajo el control de entidades privadas no son un sistema de barrio, van a los barrios pero no lo conocen ni termina siendo útil porque no incluye al vecindario”.