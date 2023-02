Unidas Podemos reclama que el Ayuntamiento de Granadase haga cargo de la colección de la casa Ajsaris

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha reclamado al equipo de gobierno que realice las gestiones para que el Ayuntamiento de Granada acoja la colección de la casa Ajsaris. El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha denunciado ante la prensa que “la ciudad de Granada corre el riesgo de perder esta colección de arte por la inacción del equipo de gobierno, que no se compromete a hacerse cargo de ella”.

Cambril ha mostrado su pasmo y ha dicho que “lo que pasa en esta ciudad no pasa en ninguna otra". "Nos llenamos la boca con un museo de la ciudad -cada alcalde ha ‘puesto la primera piedra’ propagandística del suyo- y renunciamos a llenarlo con una serie de obras que bastarían para sustentar la pinacoteca más representativa de Granada por su calidad, recorrido histórico, representatividad de la ciudad y de los autores que firman las obras”, ha señalado.

El concejal ha recordado que las “más de 400 pinturas y esculturas de la colección de Juan Manuel Segura están cerca de irse a otra ciudad ya que la pretenden dos ayuntamientos andaluces que sí tienen las luces de valorarla”.

"Pocos amantes del arte y, en concreto del granadino, no conocen a Juan Manuel Segura y la casa Ajsaris, en el Albaicín", ha explicado. "Este hombre, que junto a su compañero Paco Jiménez Rodríguez se dedicó a la colección de pintura y escultura desde hace 50 años, guarda en su vivienda el ‘museo de la ciudad’, que podría completarse con obras de carácter granadino que guarden otras instituciones si así se acordara”, ha indicado.

Desde UP subrayan que Ajsaris cuenta con más de 400 piezas desde el siglo XVI a finales del XX. Muchas de ellas han pasado por museos como el Prado y, otras cuyos autores como Pedro de Mena se pretenden y disputan en los principales galerías europeas.

El portavoz ha asegurado que Juan Manuel Segura tiene en su casa "la ‘Tate Britain’ granadina, es decir, una obra pictórica figurativa que recoge y refleja la historia, la arquitectura, el urbanismo y el paisajismo de esta ciudad desde mediados del siglo XVII hasta mitad del XX, especialmente desde mediados del XIX a mediados del siglo XX”. Y ha rematado que se trata de un “paseo por la historia en lienzo de Granada en 500 metros cuadrados que, en sí mismos, son un museo”.

Cambril ha reprochado que “lo incomprensible es que teniendo más de 400 obras de arte puestas a disposición del Ayuntamiento y totalmente gratis, este alcalde, al igual que todos sus predecesores, no haya querido hacerse cargo de una colección de un valor inestimable”.

Ha relatado el edil de UP que la primera vez que Juan Manuel ofreció su colección para sustentar el museo de la ciudad fue al socialista Quero, que no se interesó. Y el resto de alcaldes que le han sucedido "no tuvieron más luces”. "Segura lleva más de 30 años queriendo regalar patrimonio a su tierra y otros tantos encontrándose con el desprecio del Ayuntamiento. Es un insulto a la cultura”, ha zanjado.

"La situación con Cuenca ha sido la misma", han añadido desde la confluencia. El pasado día 3 de enero el alcalde “prometió unos minutos con Segura que aún sigue esperando a que suene su teléfono”. "Cuenca comenzó prometiendo un acuerdo con el coleccionista y Juan Manuel no obtiene ni reuniones ni respuestas", ha asegurado.

La última información que tiene el coleccionista es que, “a través de la comisión que intenta desbloquear la situación, el Ayuntamiento hará una oferta para pactar un comodato en los Córdova”. Esto es, puntualizan desde el grupo municipal, "el préstamo mediante el cual una de las partes deja a otra el uso y disfrute de algo, que será devuelto en el momento que se hubiera estipulado en el acuerdo en cuestión".

“Traduciendo, lo que nos ha trasladado Juan Manuel, a quien fuimos a visitar la semana pasada, es que es posible que ofrezcan el espacio de los Córdova. Pero sin fecha ni detalles”, ha dicho Cambril quien ha incidido, además, “en que el tiempo se agota porque Segura no quiere esperar más y tampoco se fía dado que se siente estafado por el equipo de gobierno y sus promesas”.

"Es posible que una colección valiosísima acabe en otro ayuntamiento andaluz, Juan Manuel tiene ofertas de dos de ellos que están dispuestos a darle la importancia que tiene la colección”, ha señalado Cambril.

Al hilo de este “despropósito”, el portavoz ha preguntado irónicamente por la Capitalidad Cultural, “aspiración más que ingenua" cuando se observa "cómo cuida esta ciudad su arte". "Málaga no habría dudado ni un segundo”, ha insistido. De hecho, el estudio más reciente sobre el ranking de ciudades culturales revela que “Granada ha pasado del puesto 13 al 16 y Málaga y Sevilla ocupan el 6-7”.

“No podemos entender cómo desechamos un tesoro al estilo de los ‘bomberos’ de Bradbury en Fahrenheit 451: sin conocimiento del alcance pero tampoco dudas”, ha afirmado.

Por último, el portavoz de UP ha expuesto algunos de los grandes autores que acoge la colección Ajsaris, como Pablo Rojas, Pedro de Mena, Mora en escultura religiosa del XVI al XVIII. Pintores de renombre como Morcillo, que tiene una sala dedicada a él en la casa del Albaicín con uno de los cuadros que fueron a la Bienal de Berlín en el 42; 14 obras de López Mezquita; un Fortuny y numerosas obras de la escuela de este artista; varios lienzos de Suárez Peregrín, discípulo Morcillo y tercera medalla de España; Bertuchi; Bocanegra, pintor granadino discípulo de Alonso Cano; Aurelia Navarro; Antonio Moscoso; Soria Aedo, discípulo de López Mezquita; Carazo, con varias piezas de cartelería del Corpus de gran valor, Muñoz Lucena, ahora con 17 obras de la colección Ajsaris en la Diputación de Córdoba; Larrocha o Falero, artista que tiene una obra expuesta en el Metropolitan.