Unidas Podemos presentará un recurso de reposición al aumento del canon del agua en la capital

El Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes de Granada ha informado este miércoles de que presentará un recurso de reposición al aumento del canon del agua, que ha indicado que "previsiblemente quedará aprobado de forma definitiva gracias a los votos de PSOE y PP el próximo viernes en el Pleno".

El portavoz de la confluencia, Antonio Cambril, ha anunciado que la decisión de registrar dicho requerimiento se basa en que "se trata de un aumento en la factura de los granadinos que, entendemos, no se ajusta a la norma y así lo defendimos en las alegaciones que presentamos al respecto".

Cambril ha dicho que PSOE y PP tendrán que explicar muy bien esta decisión dado que "no es justo ni razonable, y no está sujeto a derecho". El concejal ha explicado que de esta manera, "con las obras e infraestructuras que permitirán la generación de energías limpias, se beneficiará a catorce municipios además de Granada, pero que solo pagarán los habitantes de la capital".

Desde UP han señalado que ya denunciaron "esta maniobra" argumentando que supondrá una doble tributación para la ciudadanía puesto que, "además de este pago extra en su factura de cinco céntimos por metro cúbico, no quedan exentos de recibir otras subidas por la vía habitual". Todo ello "durante quince años y hasta alcanzar una cifra total de 10,4 millones de euros".

UP ha mantenido que es la empresa quien debe hacerse cargo de esta inversión "dados sus beneficios estratosféricos". Los granadinos van a financiar unas obras, que van a "crear un ahorro tremendo para la empresa y que beneficiará a la población de gran parte del área metropolitana".

Es decir, "en vez de repartir las cargas entre todos los usuarios, la cuenta la recibirán 231.000 personas de Granada, mientras que se mejorará el servicio a casi 400.000 personas", ha añadido el edil de UP. "Los concejales de este Ayuntamiento que votarán el viernes a favor de una nueva hipoteca para la gente, están discriminando a los propios granadinos", ha recalcado.

Los municipios que se verán favorecidos por el plan de mejora de Emasagra son Alhendín, Armilla, Cájar, Cenes de la Vega, Cúllar Vega, Churriana de la Vega, Gójar, Granada capital, Huetor Vega, La Zubia, Las Gabias, Ogíjares, Otura, Pinos Genil y Pulianas, han detallado desde UP.

El portavoz ha incidido en que desde UP creen que se está estableciendo una vía que incumple la ley andaluza de aguas porque dicha norma mantiene que "son los usuarios quienes tienen que financiar dichas mejoras, todos los usuarios, no solamente una parte".

Al margen de si la decisión del aumento del canon se ajusta o no a derecho, ha señalado Cambril, desde UP manifiestan que "creemos que no lo debe pagar nadie, es el socio privado quien tiene que asumirlo con sus beneficios. Estas inversiones por valor de 10,4 millones se pueden pagar en apenas un año y medio a cargo de las ganancias de la empresa".

El portavoz ha indicado los beneficios brutos de Emasagra que, entre 2007 y 2021, "oscilan entre los 5,44 millones y los 6,93 millones". Mientras que los del socio privado, o sea de Hidralia, "en el mismo periodo van de los 7,8 millones" a "los 8,33".