El grupo de Unidas Podemos e Independientes exige al equipo de gobierno máxima transparencia y publicidad en la concesión administrativa del estadio de Los Cármenes, que esta formación no apoyó en la pasada Junta General de Gegsa por entender que no cumplía dichos requisitos. Se trata, mantienen desde UP de un bien de todos los granadinos, por lo que la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los detalles.

El concejal de la formación Paco Puentedura ha dicho en una rueda de prensa, como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital, que "un proyecto que incluya, no solo al Granada CF en Primera División, sino la colaboración de este Ayuntamiento con el primer club de la ciudad, siempre es positivo y desde Unidas Podemos nunca nos vamos a oponer a esa colaboración institucional porque a nivel deportivo y económico es algo bueno para la ciudad". El concejal agrega que, sin embargo, "necesitamos que ese proyecto de colaboración tenga unas relaciones equilibradas entre el club deportivo, que no deja de ser una entidad privada, y el Ayuntamiento".

Puentedura aclara que UP no se opone a un proceso de concesión administrativa, pero "sí queremos saber bajo qué condiciones se plantea".

"Precisamente, es lo que está faltando, porque creemos que se está empezando la casa por el tejado. No podemos entender que desde el equipo de gobierno se haya filtrado a los medios un proyecto donde, incluso, se hablaba de una concesión de medio millón de euros por un periodo de 35 años, y a este grupo municipal se le haya negado dicha información en el Consejo de Administración de Gegsa".

El edil considera que antes de hablar de duración o cuantía, es necesario conocer qué valoración tiene el Estadio de los Cármenes, y en función de ello, se podría saber en cuánto se sitúa el canon. Por otro lado, es primordial saber qué inversiones tiene pensado hacer el club en el estadio municipal, porque, en función de ello, "sabremos si el periodo de amortización de las mismas tiene que ser más largo o más corto".

Dentro de las inversiones, continúa Puentedura, "hay que distinguir cuáles se han hecho ya, en cuanto se sitúa el periodo de amortización y, además, qué inversiones suponen una mejora del equipamiento del estadio público y cuáles para la gestión económica del club". El edil insiste en que se trata de una concesión pública, por lo que toda la ciudadanía debe tener el acceso máximo a su cesión. De hecho, afea, "este equipo de Gobierno no ha querido llevar este expediente al Pleno, lo deja en la Junta General de Gegsa, con el objeto de que no haya debate público".

Esta falta de transparencia en el contrato público, subraya, perjudica a la ciudad pero también al club, porque "estamos seguros de que el Granada CF quiere una concesión administrativa con todas las cartas sobre la mesa". El edil, de este modo, señala que "si todo esto se cumple, no tendremos ningún problema en facilitar este proceso" porque, reconoce, "el club es algo muy importante y con mucho arraigo en esta ciudad".

Puentedura añade que "el equipo de gobierno también tendrá que explicar por qué plantea una concesión a 35 años sin saber qué garantías va a tener la ciudad para que se ejecuten las inversiones y se garantice un proyecto deportivo en Primera División, y también muy importante, para que esté vinculado a fomentar el deporte base en Granada y beneficio además, al equipo femenino, que es de excelencia. Los equipos femeninos no pueden ser los equipos ocultos, el Ayuntamiento también tiene que velar por todo esto".

UP pide que Granada se movilice para brindar ayuda a Ucrania

La concejala de Unidas Podemos Elisa Cabrerizo ha solicitado al equipo de gobierno que comience a movilizarse para prestar la máxima ayuda al pueblo ucraniano desde el Ayuntamiento de Granada. Cabrerizo ha recordado que estamos en una ciudad acogedora de refugiados, por lo que el Consistorio ha de empezar a tramitar el asilo de quienes lo necesiten.

La concejala ha manifestado que "es urgente la movilización solidaria en las instituciones locales y que comiencen a brindar toda la ayuda posible tanto a los ciudadanos ucranianos ubicados en Granada con familia en el país en guerra, como a los voluntarios que ya están trabajando día a día para enviar enseres".

Cabrerizo ha propuesto la celebración de eventos deportivos de todos los deportes en instalaciones municipales para recogida de fondos, así como que el Ayuntamiento sirva de apoyo y vínculo entre las familias ucranianas de Granada y las que permanecen en su país así como instalar en edificios municipales sedes de recogida de alimentos y enseres para el envío a Ucrania. Cabrerizo, por último, ha pedido al equipo de Gobierno que colabore con los voluntarios y organizaciones que ya están trabajando divulgando las acciones que llevan a cabo para su promoción pública.