UP denuncia la tala de 12 árboles sanos no incluidos en las obras del eje Arabial-Palencia

Unidas Podemos e Independientes ha denunciado mediante un comunicado que el Ayuntamiento ha talado 12 árboles sanos de Arabial que el mismo Consistorio había salvado en un informe dentro de las obras del eje formado por esta vía y la calle Palencia. La concejala de la formación Elisa Cabrerizo ha señalado que la memoria realizada por el área de Urbanismo no incluía estos 12 ejemplares dentro del proceso de tala y aún así, "vemos cómo árboles perfectamente sanos, grandes y que no molestaban en ningún caso a ningún edificio, han sido cortados sin contemplaciones".

Sobre la tala de estos 12 árboles sanos, ha recordado que, por otra parte, según el estudio confeccionado por la asociación Árboles Contra el Cambio Climático, "existen otros 17 ejemplares en perfecto estado que no debieron talarse". Ante esta situación que “parece que vaya a instalarse como filosofía ambiental", la concejala ha pedido al equipo de gobierno que “ponga en marcha la Mesa del árbol". Un ente cuyo trabajo es velar por el medioambiente de Granada, proteger los árboles y, sobre todo, diseñar un nuevo modelo de ciudad que prime el verde y la descontaminación.

Cabrerizo ha querido recordar al alcalde, Paco Cuenca, que "esta iniciativa fue una moción llevada a Pleno por UP y PSOE y que, incluso, cuenta con la firma del propio Cuenca". La moción de julio de 2020, ha agregado la edil, fue rechaza por la derecha y "ahora, cuando el equipo de gobierno es socialista, éste continúa con las políticas de tala indiscriminada y sin visión de futuro”. Por esto, Cabrerizo pide que “se frene esta situación y no vuelva a repetirse, y un instrumento clave para ello es impulsar la Mesa del árbol".

Este cambio de rumbo que vuelve a proponer Unidas Podemos e Independientes, además, no supone coste alguno para la ciudad y supondría tender la mano a los vecinos y vecinas así como a los colectivos ambientalistas (quienes diseñaron aquella moción) para que formen parte del desarrollo de una nueva Granada adaptada al cambio climático. “Se trata de ejecutar de forma participativa un plan director de árboles que nos lleve hasta un nuevo modelo urbanístico que deje de ver un árbol como mobiliario urbano”. Sobre esto, la concejala de UP ha remarcado que “acabamos de pasar el verano más fresco que viviremos en lo que nos queda de vida, por lo que algo que era necesario como es frenar la subida de temperaturas, ahora es una emergencia”.

La Mesa podría haber paralizado esta tala masiva y haber trabajado para acondicionar el entorno de manera saludable, ha mencionado Cabrerizo, quien ha recordado que "cuando existe un buen trabajo de coordinación y voluntad, en Granada se sabe trabajar para el medioambiente". La edil de UP ha puesto como ejemplo la modificación de la obra del Palacio de Congresos para salvar un cedro, otra como la de la Colonia de San Sebastián para conservar una encima o, en Camino de Ronda para que no se talara una morera.

La concejala, para finalizar, ha reprochado "las excusas del concejal Jacobo Calvo". "No nos valen, porque no son ciertas", y ha argumentado que "si existen árboles enfermos es porque no se han mantenido adecuadamente y se han dejado enfermar por malas podas. Además se han acabado cortando muchos árboles sano como puede observarse mirando los tocones frente al Parque García Lorca".

Cabrerizo ha esgrimido, precisamente, que este nuevo arboricidio también incumple la normativa andaluza que plantea que la tala tan solo está justificada cuando "existe una fuerza muy importante y, puestos a hacerlo obligados por algún nuevo diseño, hay que cortar los más jóvenes y preservar los adultos que ya aporten oxígeno y sombra. Aquí se ha hecho todo lo contrario".