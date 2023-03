Unidas Podemos denuncia "privatización" de suelo público con la nueva residencia de estudiantes

El Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes en Granada ha denunciado este lunes la "privatización" del suelo público que ha indicado "está realizando" el equipo de gobierno local, del PSOE, y ha solicitado copia de los últimos convenios realizados con entidades privadas como el de la nueva residencia de estudiantes.

Así, también han anunciado que se ha solicitado que no se firme ningún acuerdo sin ser ratificado por el Pleno, al menos para poder incluir las cláusulas que impidan "regalar el suelo público a un negocio". El concejal Paco Puentedura ha incidido en que "nos sorprende mucho que un gobierno que se hace llamar socialista tenga el mismo ímpetu privatizador que tenía el PP en su momento" y ha reprochado que se trata de "medidas electoralistas y con afán privatizador".

El edil se ha referido a "distintas comparecencias públicas que ha protagonizado en las últimas semanas el alcalde, Francisco Cuenca" y ha incidido en concreto en el anuncio de que había varias parcelas disponibles en la ciudad para "equipamiento destinado a personas mayores, también otras que se estaban poniendo en uso en la zona de la Azulejera, otras más alrededor de Mondragones para futuras viviendas y, también, la concesión que se va a establecer para la construcción de una nueva residencia de estudiantes en el entorno de lo que se llamaba el botellódromo".

Puentedura ha querido dejar claro que, por parte de UP, no encuentran ningún problema en que existan estos usos dotacionales para mayores, viviendas y estudiantes. Sin embargo, ha dicho, "lo que no podemos estar de acuerdo en el modelo que se está buscando y que va hacia la privatización del patrimonio municipal de suelo".