Unidas Podemos asegura que la nueva ley urbanística de Andalucía pone en peligro el suelo de la Vega o el Cerro de San Miguel

El grupo de Unidas Podemos e Independientes ha advertido al equipo de Gobierno sobre el "grave peligro" que corre el suelo no urbanizable de Granada a través de la aprobación hace unos meses de la nueva ley urbanística de Andalucía, conocida como LISTA. El concejal de UP Paco Puentedura ha denunciado este lunes que "pone en situación comprometida todo el espacio de la Vega además de todo aquel suelo no urbanizable que está en un ámbito de especial protección como el Valle del Darro o el Cerro de San Miguel".

El concejal ha manifestado que "en el momento en el que entra en vigor la LISTA se desclasifica la especial protección del suelo no urbanizable" y ha añadido que "hay que tener en cuenta que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) declara la zona de Vega como no urbanizable de especial protección y, en algunos casos, con necesidad de regeneración agraria y en otros, como suelo agrícola activo".

Puentedura ha reiterado su preocupación diciendo que "a la hora de diseñar los planes de ordenación urbana, quedaba protegido todo el suelo a excepción de aquel que estaban señalados como urbanizables", sin embargo, asegura que "ahora sucede al contrario: permite la actuación en todo el suelo a excepción de aquellas zonas en los que los planes de ordenación definan específicamente como suelo protegido".

"Este cambio de filosofía convierte el suelo de Granada en un auténtico coladero si el Ayuntamiento no elabora un expediente de adaptación a la nueva ley andaluza y, por tanto, establece un marco de protección a ese suelo no urbanizable, por lo que pedimos al equipo de gobierno que no espere a la elaboración del nuevo PGOU, ya que habrá que aguardar varios años hasta su puesta en marcha".

Desde Unidas Podemos han recordado que "existe también una innovación al planeamiento vinculada a la petición del Ayuntamiento de Granada para la recuperación de la catalogación BIC del Valle del Darro donde se solicita la especial protección por el valor cultural, natural e histórico". Otra zona afectada por esta ley, ha dicho Puentedura, "es el Cerro de San Miguel, suelo de especial protección como parque por su valor arqueológico y como espacio verde", por lo que ha señalado que "al final, nos encontramos con una desclasificación general del suelo porque la LISTA cambia todo el sentido de la normativa urbanística".

Desde el grupo de Unidas Podemos han solicitado al gobierno de la ciudad que "se elabore una nueva normativa que se adapte a la nueva ley y que el Ayuntamiento rechace rotundamente los aspectos más perniciosos de la norma de la Junta de Andalucía que rompe también con el criterio de autonomía local".

El concejal ha añadido que "la LISTA ha sido recurrida por Unidas Podemos al Tribunal Constitucional por quebrar esos principios de protección medioambiental y el de autonomía local" y ha explicado que "pese a que el recurso ha sido aceptado, no ha sucedido así con la petición de UP de que estos artículos quedaran en suspensión cautelar hasta que hubiera sentencia del Constitucional".

Puentedura ha lamentado así que "a día de hoy esta ley está en plena vigencia con todos aquellos espacios protegidos en peligro y, por desgracia, el suelo de la Vega, por ejemplo, está afectado por las tensiones urbanísticas como las actividades incompatibles en ese territorio como son desguaces, algún tipo de parking o salas de fiesta e incluso hoteles".