Unidas Podemos asegura que el Ayuntamiento ha perdido más de cinco millones por no actualizar bien el padrón

El Grupo de Unidas Podemos e Independientes ha denunciado este miércoles que el Ayuntamiento de Granada, debido a que no habría actualizado correctamente el padrón municipal, ha dejado de ingresar más de cinco millones de euros el pasado año en concepto de transferencias que el Consistorio debe recibir por partidas que se ajustan en función de la población.

El concejal de UP Francisco Puentedura ha señalado que esas pérdidas llegan a consecuencia de que "la unidad de gestión del territorio y los servicios municipales de estadísticas, que deben adecuar los datos del padrón para que esas personas se registren en el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), no tienen personal ni recursos suficientes".

El edil ha asegurado que al no tener esos datos actualizados, el Ayuntamiento de Granada no puede reclamar a la Junta de Andalucía y al Estado las transferencias que le corresponden a la ciudad de Granada en función de su dato de población. "Si analizamos el último dato, publicado a 31 de diciembre de 2021, encontramos que el padrón municipal dice tener 247.015 habitantes, sin embargo, el censo del INE sólo reconoce como efectivas 231.775 personas", ha dicho.

Según el edil "hay 14.240 empadronados en la ciudad que no están registradas en el censo y eso afecta a los ingresos que el Ayuntamiento debe recibir de transferencias nacionales y autonómicas". Puentedura ha agregado que Granada recibió el último año por este tipo transferencias 81.311.000 euros cuando debería haber recibido 5.026.000 más.

Estos ingresos que reciben los municipios corresponde a la participación en tributos sobre impuestos de renta de personas físicas, IVA o especiales sobre el alcohol, tabaco o hidrocarburos, pero también, sostiene el edil, sobre la participación en la Patrica (tributos de la comunidad autónoma).

"Si se reconocieran los datos correctos de la población de Granada, estos ingresos irían al alza", ha subrayado Puentedura. Desde UP, además, han resaltado que esto también provoca que el Ayuntamiento no preste servicios acordes a su población real, que sería mayor a la oficial, lo que redunda en que los granadinos no reciben los servicios municipales adecuados, que "se programan en base a unos datos erróneos".

Todo esto, además, tiene consecuencias administrativas porque los habitantes se dan cuenta de estos fallos en el padrón cuando, por ejemplo, llegan unas elecciones y en el censo electoral ven que han sido dados de baja, o que tenían una situación de doble inscripción lo que les impide su derecho al voto. También puede afectar si alguien tiene que cobrar una prestación por desempleo o si depende de una ayuda como la renta mínima, una de vivienda o a la hora de solicitar el servicio de ayuda a domicilio.

Puentedura ha exigido que el equipo de gobierno, del PSOE, realice un esfuerzo en aumentar la plantilla de dichos servicios municipales, que hace tres años sumaba tan solo seis personas y no ha aumentado desde entonces. "Pedimos una contratación urgente para actualizar la situación de estas más de 14.000 personas y también es necesaria una convocatoria de empleo público que estabilice la estructura de estos servicios para que garantice que esta situación no siga encadenándose año tras año".