Un viaje de la tercera edad a través de la realidad virtual

Encarnación dice que está con su familia en Santander. Su terapeuta le ha puesto una sesión en la que camina cerca del Balneario de la Concha. Realmente está sentada en un sillón de la residencia en la que vive, pero sus recuerdos han hecho se transporte a esa época y lugar.

La culpa de todo esto la tiene el proyecto que se ha empezado a desarrolla en la residencia DomusVi El Serrallo de Granada. Una forma de trabajar las emociones, la memoria y los recuerdos confusos que los usuarios tienen en su adentro.

Un museo que visitaron, un viaje en familia al que le tienen especial recuerdo o las vacaciones que nunca pudieron tener pueden ser un estímulo más que suficiente para la estimulación de la atención y provocar, sobre todo en personas con deterioro cognitivo moderado o grave, una respuesta verbal, no verbal y emocional.

“Nos dicen, por ejemplo, que tenían mucha ilusión por viaja a Italia y ahora gracias a esta experiencia han estado, como si hubiesen cogido un avión”, comenta Roberto Castillo, uno de los encargados de estar con estas personas mayores e iniciarlas en el mundo de la realidad virtual.

De todos modos, estos usuarios son ya unos expertos en el mundo de esta tecnología. A Gloria le han gustado tanto que le compró por sorpresa a su hijo un modelo de estas gafas. Los hizo a través de Amazon y su tablet – con la ayuda de un terapeuta – y lo cuenta con una sonrisa que no le cabe en la cara. “Me siento ahí dentro. Me da la sensación de que que tengo esa capacidad y me gusta mucho”, afirma.

Experiencia

La experiencia de Granada es una de las 30 que se están desarrollando en España como idea piloto. Una iniciativa promovida por la empresa Oroi que, junto a un grupo de neurólogos, comentó la oportunidad de hacer una colaboración con las residencias. Una sinergia en la que ambos sacan beneficio. “La empresa de realidad virtual desarrolla esta tecnología y nosotros a nivel de usuario nos enriquecemos”, comenta el animador sociocultural Roberto Castillo.

Este proyecto piloto está en su primera fase. Después del verano se implementará la segunda fase en la que se investigarán nuevas funcionalidades y se producirán vídeos interactivos. Con los resultados que se extraigan de la iniciativa, que se extenderá hasta febrero del 2020, la compañía creará una guía para poder realizar estas terapias con realidad virtual en cualquier división (residencia, centro de día o centros para personas con discapacidad o problemas de salud mental) y con cualquier perfil de usuario.