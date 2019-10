Un taller de judo para mujeres en Almuñécar enseñará defensa personal contra las agresiones

Los concejales de Deportes, Luis Aragón e Igualdad, María del Carmen Reinoso, junto al profesor de la escuela municipal de Judo , Dani Alberto Fragoso, la psicóloga del centro de la Mujer de Almuñécar, Toñi Medina y varias alumnas de la escuela de Judo, han presentado un taller de defensa personal, dirigido a mujeres, para ayudarlas a defenderse en caso de agresión.

El profesor de la escuela Dani Alberto Fragoso, ha explicado que la actividad surgió el año pasado y está enfocado hacia la mujer, para “favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Una actividad que es también física y donde les enseñamos nociones para defenderse”. Fragoso ha dejado claro que “el judo no sirve para hacer daño a nadie, ni para atacar a nadie, pero sí puede sacar a una mujer de una situación de riesgo y darle tiempo suficiente para pedir ayuda o llamar a la policía”.

“Las mujeres se asombran cuando descubren que una mujer de unos 45 o 50 kilos de peso, puede doblegar a un hombre que les dobla o triplica en peso y envergadura, utilizando técnicas que el judo proporciona”, ha asegurado Fragoso.

El profesor ha explicado que “la defensa personal es sentido común, enseñamos a las mujeres a detectar los puntos débiles de un atacante y a encontrar el momento adecuado para zafarse de él y huir a buscar ayuda”.

El concejal de Deportes, Luis Aragón, ha destacado que por la parte que le toca, “además aprender a defenderse, las mujeres, en la escuela de judo, hacen deporte y se mantienen en forma, y cualquier actividad deportiva que se realice siempre va a producir en las personas un beneficio físico y psíquico”. Si además –añadía Aragón, “es una actividad enfocada a la mujer, que estadísticamente hace todavía menos deporte que el hombre, mucho mejor”.

Por su parte, la delegada de Igualdad, María del Carmen Reinoso, ha señalado que cuanto le propusieron esta actividad desde la escuela de Judo, “nos pareció muy interesante, porque puede ayudar a las mujeres a ser más autónomas, además de practicar deporte, relacionarse con otras mujeres y a la vez aprender defensa personal que puedan utilizar en momentos de peligro para su integridad”.

La psicóloga del centro de la Mujer, Toñi Medina, ha añadido que cuando le llegan mujeres maltratadas o que han sufrido un episodio de abuso o agresión, “intento averiguar su autoestima, el concepto que ellas tienen de sí mismas, y una actividad como aprender defensa personal, me parece perfecta para reforzar esa autoestima, y además genera unos vínculos con otra mujeres que han pasado por situaciones similares que las beneficiarán sin duda”.

Toñi Medina ha puesto el ejemplo de que cuando un hombre se encuentra a otro hombre encapuchado por una calle oscura, su primer pensamiento es ¡ojalá no me robe!, pero cuando es una mujer la que se encuentra a un encapuchado por una calle oscura, su primer pensamientos es ¡Ojalá solo me robe!, es por esto, ha explicado, que “las mujeres se sientan seguras, se sientan autosuficientes y sepan reaccionar con calma y con solvencia ante una situación de riesgo para su integridad es fundamental”.

El Ayuntamiento de Almuñécar cede las unas instalaciones en el Estadio Municipal de Deportes para la realización del curso taller que se imparte los martes y los jueves de 17:15 a 18:15 al que pueden apuntarse todas las mujeres que quieran.