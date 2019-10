¿Un quiosco en Plaza Trinidad de arte local? ‘Noniná’

¿Un quiosco en el centro de Granada que vende productos con la esencia de la ciudad? Existe y se llama ‘Noniná’, que por cierto es una triple negación que se convierte en afirmación, según el heterodoxo vocabulario de los granadinos y de los andaluces en general.

Así es el negocio que hace seis meses montó Betti Hosso junto a su perra Lúa. Dando un paseo por el barrio le llamó la atención este quiosco de la Plaza Trinidad, abandonado desde hace más de 10 años, y no dudó ni un momento en informarse de cómo podía obtenerlo. En un enclave que ella misma define como “un sitio ideal para un negocio”. Tras mucho papeleo con la administración y una concesión del Ayuntamiento, Betti se convirtió en una joven emprendedora, rompiendo con la tradición de la titularidad de las familias quiosqueras. “Me quedé con este maravilloso quiosco y con cien arañitas”.

Mimo y esmero, es el truco que se esconde tras las cuatro paredes de este pequeño espacio. “Con mucho esfuerzo he conseguido devolverle el brillo que se merece. Aunque esto se parece mucho a la Sagrada Familia, nunca tiene fin siempre veo algo nuevo para hacer. He aprendido a pintar, a taladrar, toda la reforma del quiosco la he hecho yo, bueno con la ayuda de muy buenos amigos. Pero sí que le he tenido que dedicar mucho tiempo, de hecho, sigo trabajando en ello” nos cuenta Betti.

“Es importante fomentar el comercio de proximidad, y sobre todo el hecho de dar voz a artistas granadinos. En Granada hay mucho talento.” Tiendas de souvenirs hay muchas repartidas por la ciudad, pero ninguna de ellas tiene la esencia de este negocio.

‘Noniná Locart’ tiene mucho de Granada, es granadino 100%. No sólo por la ubicación o el nombre sino por todo lo que se puede encontrar en él. Es importante promover el comercio de proximidad, como dicen, de kilómetro 0. Por ello, todos los productos que vende son de artistas granadinos, “eso muchas veces es un hándicap” añade Betti, “siempre me preocupo de que todos mis productos sean de origen granadino y eso no siempre es fácil. Pero al final ese esfuerzo merece la pena ya que no solo es beneficioso para mi trabajo, sino porque es gratificante exponer y vender productos granadinos que pueden llegar a dar la vuelta al mundo”.

Respecto a su futuro Betti lo tiene claro: “Es un esfuerzo muy grande empezar, no solo físico sino mental y emocional. Ojalá ‘Noniná’ se convierta en un lugar de referencia en arte local. Han pasado muchos turistas por aquí, pero lo que más me sorprende es que más de la mitad de los clientes son granadinos, la ciudad ha acogido muy bien el quiosco. Tengo muchos clientes de aquí y además regulares, en el poco tiempo que llevo son muy fieles.”

No está sola, le acompaña su perra Lua. La protagonista del quiosco, ya que capta más la atención que cualquier producto allí expuesto. “Si me diesen un euro por cada vez que le han hecho fotos a Lua, ahora mismo sería millonaria”.

Eso sí, Betti tiene muchos planes para su pequeño pero polivalente quiosco. “Más adelante me gustaría ofrecer algún servicio turístico alternativo, utilizar uno de los espacios para poner micro exposiciones, tener una oferta de servicios más amplia. Y darle vida a las redes sociales que sí que es verdad que las tengo un poco abandonadas”