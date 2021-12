El primer gran premio del sorteo de la Lotería de Navidad en salir ha sido un quinto premio, el 92.052, que ha tocado en Granada, entre otras provincias. Un décimo de este número se ha vendido en el kiosco número 71 de la capital, situado en Plaza Nueva. El agraciado que compró este décimo se lleva 6.000 euros ya que el quinto premio reparte 60.000 euros a la serie.

Este kiosco de Plaza Nueva, el kiosco Chalo, es uno de los más antiguos de España, cuya fundación data de1932, por lo que lleva cerca de noventa años al servicio de los granadinos. Ya dio un quinto premio hace dos años, un segundo y una "aproximación al primero" anteriormente.

La historia de Francisco Bartolomé, propietario del kiosco, es de lo más sorprendente. Hace dos meses, él y su hijo Paco sufrieron una brutal agresión que le impidió trabajar en su kiosco de la céntrica plaza granadina. Se ocupó su hijo y apunta el padre que "seguro que vendió el décimo".

"Una alegría inmensa"

Para Paco esto no es nada nuevo. Ya repartió un quinto premio hace dos años, un segundo y una aproximación al primero con anterioridad. "Es una satisfacción muy grande por mis clientes", asiente el lotero. "Tuvimos una agresión a finales de septiembres y estuve encamado dos meses, fue una cosa dura, pero los resultados están ahí. Para nosotros es una alegría inmensa. Lo malo este año me lo he llevado yo, lo bueno mis clientes, y eso es lo mejor", señala.

Este quinto premio también ha tocado en Barakaldo (Vizcaya), Daimiel (Ciudad Real), Benidorm (Alicante), Madrid, Algeciras (Cádiz), La Coruña, Camprodon (Girona), Valencia, Jaén, San Pedro del Pinatar (Murcia), Manises (Valencia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Cádiz, O Porriño (Pontevedra) y Canet de Berenguer (Valencia).