Un AVE a Granada con algunas asignaturas pendientes

El AVE llegó por fin a Granada el pasado martes en el viaje inaugural. Después de dos décadas de retrasos, la ciudad granadina cuenta ya con un tren de alta velocidad que conecta con Madrid y con Barcelona. Son muchos los granadinos y turistas que han utilizado ya este medio de transporte desde el pasado miércoles y que van a continuar usándolo para desplazarse a la capital de España y a la ciudad condal, que ahora están a tres horas o tres horas y 20 minutos y a casi seis horas y media, respectivamente. Sin embargo, ha llegado con algunas asignaturas pendientes que los ciudadanos esperan que se puedan superar para mejorar el servicio.

Al AVE le falta la variante de Loja y el soterramiento de las vías por el barrio de la Chana. Son las principales reivindicaciones de los granadinos, pero no las únicas. La crisis provocó el ‘tijeretazo’ al proyecto del AVE durante la etapa de Ana Pastor y que estas dos actuaciones no se hayan llevado a cabo. La línea de AVE a Granada es la más lenta de toda la red, especialmente porque la velocidad se reduce de forma considerable, hasta los 37 kilómetros por hora, a su paso por Loja. ADIF ha licitado con un presupuesto de más de 18 millones de euros las obras para el arranque de la variante de Loja, lo que supondría el primer paso para que el AVE evite el túnel de San Francisco de Loja, donde los trenes reducen mucho su velocidad. Esta actuación podría otorgar esa alta velocidad que se echa en falta en esa parte del trayecto. Las obras afectarían a 22 kilómetros y tienen un plazo de ejecución de 22 meses.

La reducción del precio de los billetes es otra de las demandas de los granadinos. Renfe ha puesto en marcha una oferta promocional con la que el billete a Madrid o con origen allí cuesta 35 euros y el de Barcelona, 45 euros; sin embargo, la oferta de lanzamiento finaliza este domingo 30 de junio y es para viajes que se realicen hasta el 15 de septiembre. Después, el billete del AVE Granada-Madrid tiene un coste de 80,30 euros en clase Turista y tarifa ‘Flexible’ y de 64,25 euros con tarifa de ida y vuelta. El billete de AVE a Barcelona cuesta 118,10 euros si es sencillo con tarifa ‘Flexible’ y 94,50 euros si tiene la tarifa ida y vuelta. Precios más asequibles son los que solicitan los granadinos.

En estos primeros días de funcionamiento del AVE, las colas que se han formado en la estación han sido una de las principales quejas de los usuarios. Para solventar esta situación, el mismo miércoles se colocó un ‘serpentín’ para evitar que las colas fuesen en fila india y llegaran hasta fuera de la estación. Además, está previsto que se instale un nuevo torno o escáner más para evitarlas.

El AVE realiza diariamente tres viajes a Madrid – 7:10, 15:00 y 19:08 horas – y uno a Barcelona -15:35 horas- . Para muchos granadinos, estos viajes son insuficientes y demandan la ampliación de horarios con un trayecto más hacia Madrid y otro más a Barcelona. Sobre todo, porque el único que hay hacia la ciudad condal obliga a hacer noche allí. Renfe ya ha manifestado que va a valorar la ampliación de horarios en función de la demanda.

Un aparcamiento en la estación del AVE es un asunto que no se ha resuelto antes de su llegada. Las obras tendrían que haber comenzado a principios del año 2016, que fue cuando se firmó el contrato con la empresa adjudicataria, pero no fue así. El AVE ya está en funcionamiento y los pasajeros no cuenta con un aparcamiento amplio en el que poder dejar sus vehículos particulares. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, anunció esta semana que las obras del parking en superficie de la estación van a comenzar este verano, pero no hay fecha concreta. El aparcamiento tendrá una capacidad para 342 plazas, nueve de ellas para vehículos de personas con movilidad reducida y seis para motocicletas, y el plazo de ejecución de las obras es de cinco meses. Por lo tanto, se prevé que no esté en funcionamiento hasta principios de 2020.

Otras reivindicaciones planteadas por la Plataforma Provincial Granada por el Tren tras la llegada del AVE son “el restablecimiento del tren Alhambra Hotel, así como el mantenimiento, al menos, del número de conexiones ferroviarias que había habido hasta la fecha y la necesidad de ampliar la oferta tarifaria”. La plataforma también demanda “un tren y un corredor euromediterráneo de mercancías y viajeros, más paradas del AVE en Loja, y trenes Media Distancia con Algeciras y Sevilla y trenes Avant con Málaga y la capital andaluza, además del mantenimiento del Talgo con Madrid por Linares”.