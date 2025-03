Última hora | Jacob Wiley abandona el Covirán Granada

Una piedrá más en el camino del Covirán Granada hacia la salvación. Si la situación del equipo ya era sumamente complicada por el estado físico de la plantilla y por los últimos resultados, que lo dejan en los puestos de descenso actualmente, la última noticia conocida sacude aun más a un plantel rojinegro exhausto y claramente a la deriva.

Jacob Wiley deja de formar parte del Covirán Granada. Así lo ha anunciado el club granadino en la mañana de este miércoles a través de un comunicado en el que explica que el jugador ha sido quien ha tomado esta decisión por voluntad propia. Unos motivos personales, según relata el texto, que han llevado al estadounidense a tomar este rumbo en su temporada.

El regreso de Wiley que toda la afición rojinegra ansiaba no llegará. El jugador entró en la lista de lesionados a finales del mes de marzo cuando una operación obligatoria en su mano, programada por parte del club, lo dejaría unas semanas en el banquillo de ausentes. Sin embargo, un contratiempo durante el partido ante Bàsquet Girona acabaría por precipitar el final de temporada de un efectivo crucial en los planes de Pablo Pin.

La lesión en la fascia plantar haría que el Wiley no regresase a la rotación tan pronto como se esperaba, sin embargo, la situación ha tornado de tal forma que ya no volverá a vestir la camiseta rojinegra. Aunque al principio las expectativas con el jugador eran positivas ya que el propio Pablo Pin comunicó en varias ocasiones en rueda de prensa que su recuperación avanzaba mejor de lo previsto, parece que el estado físico del jugador no era tan óptimo como se esperaba haciendo que su regreso al equipo para la presente campaña sea imposible.

Así, al igual que ocurrió con Edgar Vicedo, el jugador y el Covirán Granada han llegado a un acuerdo para poner fin a un vínculo que comenzó en febrero del pasado año. Jacob Wiley se había convertido en un referente dentro y fuera de la pista, un jugador esencial en un plantel rojinegro que ya estaba sufriendo las consecuencias de no tenerlo en pista y que ahora pierde la esperanza de recuperarlo.

Con esta salida, la segunda de la temporada, la situación del equipo se antoja aun más compleja pues los problemas físicos no cesan. Agustín Ubal y Gian Clavell siguen fuera de la rotación, el primero con pronóstico algo más positivo ya que se espera que su tiempo de recuperación sea de unas pocas semanas; el segundo, totalmente descartado para la presente campaña dada la complicada situación médica que atravesó por una apendicitis que dervió en peritonitis.

A ellos se suman las dudas de un Sergi García que en el duelo ante Hiopos Lleida tan solo pudo participar del juego en la primera mitad ya que se volvió a resentir de sus problemas en el isquio. Tampoco está en perfectas condiciones un Scott Bamforth que no entrenó ningún día de la pasada semana y que tuvo que jugar cojeando este pasado domingo. Elías Valtonen tampoco se encontraba al 100% por sus problemas en la espalda. Un panorama alarmante y entristecedor en un Covirán Granada que cada vez más utópica su continuidad en la ACB.