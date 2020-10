El sindicato UGT ha cargado duramente contra el Gobierno Andaluz mediante un comunicado remitido este miércoles a los medios en el que tilda de “abuso de poder” las medidas anunciadas por el ejecutivo de Juanma Moreno.

“Las medidas tomadas, y su puesta en escena, aparecen más como una historia de venganza, de arreglo de cuentas pendientes y de un renovado ataque a la Universidad pública, que ya tiene su amargo precedente con el recorte de los 135 millones (22 millones en la UGR) en los presupuestos universitarios, que medidas reales de salud pública”, sentencian desde la central.

El sindicato lamenta que haya sido el consejero Bendodo, al que se llegan a referir como “voz del máximo muñidor político” y “omnipresente”, el encargado de “verbalizar las medidas antiuniversitarias y mostrarse públicamente, lo cual no deja de ser en sí mismo un mensaje”. “Los consejeros competentes, como el de Universidades y el de Salud, han estado ocultos o, en todo caso, con llamadas disimuladas exculpatorias. La torpeza oratoria del Consejero de Salud, trató de ser distraída con las primeras acusaciones al mundo universitario, pero posteriormente se apartó, con dejación de sus competencias al jefe político, con lo cual sí parece que era una cuestión que iba más allá de la salud”, denuncia UGT.

“Las ineficacias propias del Gobierno Andaluz en el control de la pandemia en Granada, han buscado un chivo expiatorio, y no se les has ocurrido otra cosa que culpabilizar a la comunidad universitaria en su conjunto. Los excesos de la calle, no eran universitarios, y sí era un problema de orden público que se fue incapaz de controlar por la falta de fuerzas policiales que ya denunció UGT. Han querido convertir un problema de seguridad, de su competencia exclusiva, en una causa general contra la Universidad de Granada. De camino, también, de arreglo de cuentas pendientes después de las críticas públicas de la rectora a los recortes contra las universidades”, critican desde el sindicato.

La organización obrera expone además que “los contagios de Granada no se han producido en las aulas, espacio o actividades universitarias”, al tiempo que matizan que, “con sus problemas, las clases presenciales se están impartiendo con una normalidad destacable para una situación anormal, gracias al esfuerzo de profesores, PAS y estudiantes. Los contagios se han producido en fiestas o reuniones no académicas y no han sido todos universitarios. Las residencias a las que han hecho continuas referencias no pertenecen a la Universidad de Granada, son de titularidad privada”.

“Ha sido, sobre todo, una injerencia en la autonomía universitaria consagrada en nuestra Constitución, como no se había visto antes”, reitera el escrito, que se pregunta de manera irónica si “a partir de ahora nos dictarán lo que tenemos que enseñar o investigar”.

Por todo lo anterior, concluye, “UGT exige la retirada inmediata de todas las medidas tomadas contra la Universidad de Granada por el gobierno andaluz reclamado que cualquier decisión que afecte a nuestra Universidad sea consensuada con las autoridades académicas de nuestra institución”.