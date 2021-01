UGT felicita al Ayuntamiento por subir el valor de la ayuda a domicilio más de lo que indica la Junta

Ante la publicación el pasado 2 de enero del pliego de condiciones administrativas para la adjudicación del servicio municipal de la ayuda a domicilio en la ciudad de Granada, por valor de 83 millones de euros, UGT ha querido felicitar al Consistorio granadino, por haber establecido el precio/hora del servicio en dichos pliegos en 14,99€, casi dos euros/hora más que lo establecido por la Junta de Andalucía, según indican desde el sindicato.

Desde la Secretaría de Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada, se considera que con este precio de 14,99€/hora, se cubriría sin problemas tanto la prestación del servicio como la calidad del mismo, tanto para los 822 trabajadores y trabajadoras que lo prestan en la actualidad, como para los aproximadamente 3.000 usuarios/as de la ayuda domicilio en la ciudad de Granada.

Para UGT “está demostrado que el precio de 13€/hora establecido por la Junta de Andalucía resulta insuficiente para cumplir con las obligaciones de las que se dispone en el Convenio Colectivo del Sector, que actualmente es el VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las personas dependientes”.

Desde el Sindicato se recuerda a las empresas que vayan a concursar por la adjudicación del servicio, su obligación de cumplir las obligaciones derivadas del Convenio Colectivo que rige el Sector, así como de la normativa aplicable en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de velar por la Salud Laboral mediante la evaluación de riesgos del puesto de trabajo, por lo que reclaman que no “pujen a la baja”, y que el Ayuntamiento no acepte este tipo de ofertas, ya que de otra forma, no estarían garantizadas unas condiciones de trabajo dignas de los empleados y empleadas adscritos al contrato durante toda su ejecución.

Tras reiterar su valoración positiva de esta decisión del Ayuntamiento de Granada, desde el Sindicato se concluye advirtiendo que “se estará vigilante” ante la nueva adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio en Granada, así como del cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa que resulte adjudicataria, y ello, sin renunciar a la aspiración de la remunicipalización, ya que “sin calidad en el empleo, no es posible prestar este servicio público en condiciones dignas, tal y como se merece no sólo la plantilla, sino la ciudadanía”.