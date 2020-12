UGT denuncia traslados forzosos y modificación unilateral de las condiciones de trabajo en el 061

Los trabajadores del 061 en Granada han celebrado este martes una concentración de protesta frente a la sede de la empresa en Granada capital, tras la decisión de imponer, de forma unilateral, un traslado forzoso, saltándose lo acordado por escrito con la representación legal de los trabajadores así como los dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación. Además, esta movilidad geográfica va a suponer un cambio en el en la jornada laboral, lo que a juicio del Sindicato es una modificación sustancial de las condiciones laborales.

Desde UGT, además de denunciar los reiterados incumplimientos del Convenio Colectivo y acuerdos de los trabajadores por parte de la Empresa Sanitaria de Emergencias (061), se manifiesta que el traslado forzoso de una enfermera de la unidad de emergencias de Motril a Baza, sin motivo que lo justifique, puede ser el inicio de una reubicación unilateral del resto de la plantilla.

Como recuerdan desde el Sindicato, en la provincia de Granada hay cuatro bases: Granada capital (con dos equipos de emergencias, aunque sólo uno 24 horas), Motril (un equipo de emergencias 24 horas) y Baza (un equipo de emergencias que trabajan en un helicóptero). Hasta ahora, el personal que trabaja en estas bases se “adscribía” cada año a la base que deseaba. Sin embargo, de forma unilateral, la empresa ha impuesto la adscripción forzosa a una enfermera a la base de Baza, cuando llevaba en Motril bastantes años.

Así, el conflicto radica no sólo en que existen acuerdos previos entre empresa y la representación sindical desde hace bastante tiempo para la movilidad geográfica, sino también, en este caso concreto, se entiende que como mínimo se está produciendo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ya que el traslado a Baza supone no sólo un traslado a más de 160 km. del domicilio habitual, abocando a la afectada a una peor calidad de vida, sino también un cambio en el tipo de jornada.

Por último, desde el Sindicato reclaman que no se produzcan más traslados ni cambios en las condiciones laborales sin pasar por la preceptiva negociación con el Comité de Empresa, tal y como establece la normativa laboral, y advierten que no se dudará en acudir a los tribunales si la empresa no frena esta medidas y se restituye a la afectada a su puesto de trabajo en Motril, sin perjuicio de otras medidas sindicales que se decidan por la representación legal de los trabajadores y trabajadoras del 061 en Granada.