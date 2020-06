UGT y CCOO denuncian el “brutal recorte” que la Junta pretende aplicar a la UGR

Delegados de CCOO y UGT en la Universidad de Granada (UGR) se han concentrado este 10 de junio, frente al Rectorado de la Universidad de Granada, para mostrar su rechazo “al recorte brutal” de 135 millones de euros que pretende aplicar el gobierno andaluz a las Universidades de Andalucía, más de 26 de ellos en la UGR, incluido en un decreto ley “que para nada se refiere a las necesidades sanitarias, recorte que debe tener la oposición frontal de toda la sociedad, porque supondría el comienzo del desmantelamiento de las Universidades Públicas para conducirlas a manos privadas”.

José Luis Martos, secretario general de la sección sindical de CCOO de la Universidad de Granada ha criticado duramente el recorte en la financiación de la Universidad para este mismo año, dilapidando así una aportación que ya resultaba claramente insuficiente para el funcionamiento corriente de una universidad. “En CCOO este recorte nos genera una gran preocupación porque conocemos bien lo ajustadas que estaban ya las cuentas de la Universidad de Granada”, que cuenta con más de 50.000 alumnos y alumnas y una producción científica de las más importantes del país.

“En el sindicato nos preocupa que el Covid-19 no sea en realidad más que una excusa que ha encontrado la Junta de Andalucía para ir rebajando la financiación de las universidades”, asegura. En su opinión, “no se puede permitir que se reduzca el presupuesto de la Universidad de Granada porque tendría un impacto brutal en una ciudad ya muy tocada por la falta de Turismo y, también, hay que tenerlo en cuenta, por los cerca de 30.000 estudiantes de la Universidad de Granada que desde el 14 de marzo no viven en Granada por la suspensión de las clases presenciales”.

En definitiva, para defender el presupuesto de la Universidad de Granada, para luchar contra los recortes de la Junta de Andalucía CCOO hace un llamamiento no sólo a quienes trabajan en esta universidad sino a toda la población de Granada porque, directa o indirectamente, se verá afectada.

Para el secretario General de la Sección Sindical de FeSP-UGT en la UGR, Antonio Oña, “este recorte supone el inicio del desmantelamiento de las Universidades Públicas en nuestra Comunidad y su entrega a manos privadas”. “Y es que la excusa utilizada por la Junta para estos recortes no va a ir dirigido a potenciar la sanidad pública, sino que lo que pretenden es dinamizar sectores privados”. Por ello, califica la iniciativa del recorte como “indignante, pero las formas de hacerlo aumentan más dicha indignación, porque se ha hecho a escondidas y engañando a la sociedad, a sus representantes y a toda la comunidad universitaria”.

Pero es que, además, señala, las universidades públicas generan riqueza, cada euro de dinero público que se invierte en Universidad retorna con 2,67 euros a la sociedad y devuelven en impuestos 4,3 euros. En Granada, algunos estudios han demostrado que la Universidad tiene un impacto económico en la ciudad y en la provincia superior a los 200 millones de euros.

“La Universidad no solo es un bien público – comenta Oña (UGT) – sino que es la mejor forma de modernizar y dinamizar económicamente a la sociedad, para que abandone la exclusividad del sector servicios, la estacionalidad, y la temporalidad laboral”. “Extraer 135 millones a la Universidad Pública, no es el mejor camino y la ciudadanía no lo va a perdonar”, concluye.