La UGR vuelve a la calle para pedir la libertad del estudiante Patrick George Zaki

La UGR ha vuelto ha salir a la calle para pedir la puesta en libertad de su estudiante Patrick George Zaki tras la decisión del gobierno egipcio de mantener al joven en prisión otros 15 días. Desde la Universidad de Granada declaran “seguimos en la lucha”. Algunos estudiantes han realizado hoy una performance de Gemma Granada a los pies de la Alhambra. También se han convocado manifestaciones en otras 14 ciudades europeas esta tarde.

Estas han sido las declaraciones de Patrick durante la vista de esta mañana: “Soy inocente. Conozco la ley y si hubiese cometido una ilegalidad no habría regresado. No comprendo porqué me han detenido. Podría haber solicitado asilo en Italia y no he querido”

El estudiante egipcio es investigador en Derechos Humanos que realizaba el Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma) en Bolonia y fue detenido en el aeropuerto de su país cuando iba a realizar una breve visita a su familia. Supuestamente la detención se debe a asuntos relacionados con su activismo por la igualdad.

La detención de este joven de 27 años a su llegada al aeropuerto de El Cairo por miembros de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), el pasado 7 de febrero, ha supuesto un motivo de profunda preocupación para la comunidad universitaria internacional.

Desde su detención el pasado 7 de febrero, las universidades de distintos lugares se han unido para pedir la libertad de este joven.