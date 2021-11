Las UGR recibe ayudas para el despliegue de tecnologías 5G y 6G

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de 7,75 millones de euros en ayudas directas a las universidades de Granada y Málaga para el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación en el ámbito del 5G avanzado y del 6G. En total, se ha aprobado la distribución de 95,2 M€ a trece centros, fundaciones públicas de investigación y universidades públicas españolas, que desarrollarán 115 proyectos.

Uno de los objetivos de estas ayudas es incrementar el liderazgo de los grupos de investigación públicos en 5G, y ser referente en el desarrollo tecnológico del 5G avanzado y 6G. Para ello, una parte de las ayudas se dedicará a impulsar la promoción y atracción de talento en el campo de los estudios de Ingeniería de Telecomunicación, con particular énfasis en la igualdad de género y el ámbito internacional.

Los centros seleccionados habían obtenido financiación de la iniciativa de excelencia internacional 5G PPP (5G Infrastructure Public Private Partnership) del Programa Marco de investigación europeo, Horizonte 2020, en el que España fue el segundo país europeo con mayor retorno. La cuantía de la ayuda es proporcional a la financiación que obtuvieron en la citada iniciativa 5G PPP.

Se fomenta la colaboración público-privada para favorecer la creación de un ecosistema de investigación público en 5G avanzado y 6G. Los beneficiarios deberán contratar el 70% de sus actividades para actuar como palanca sobre el sector privado, especialmente de las Pyme.

La manifestación de interés publicada en junio ha servido para identificar y localizar proyectos de investigación e innovación solventes. En la petición se solicitaba información sobre proyectos que estuvieran alineados con la agenda de la Unión Europea de investigación e innovación en 5G y 6G, en particular con la Joint Undertaking on Smart Networks and Services, que aspira a fomentar la autonomía digital de Europa en el ámbito de los servicios digitales avanzados.

Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia tiene entre sus objetivos favorecer la consolidación de España como uno de los países líderes en el despliegue tecnológico de 5G/6G, impulsando la I+D+I sobre esta tecnología. Prevé una financiación de 230 millones hasta el año 2023 para la creación de un ecosistema de investigación e innovación en torno al 5G.

El Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) sirve de marco para diferentes programas y actuaciones que facilitarán la universalización del acceso a la banda ancha ultrarrápida en todo el territorio y acelerarán el despliegue de 5G. Esta iniciativa se enmarca en el Programa UNICO-5G I+D.