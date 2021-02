La UGR participa en un proyecto de mejora del sector Salud en Libia

Salud, investigación y estabilización institucional en Libia. Estos son los pilares del proyecto ‘SAHA’ (raiSe libyAn Higher education heAlth sector for the benefit of local society) cuyo acrónimo significa “mejorar el sector de la salud de la educación superior en beneficio de la sociedad local en Libia”.

Este proyecto está coordinado por la Universidad de Pavía y se enmarca en la Acción Clave 2 del programa Erasmus + (Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior). Toda la acción de planificación se ocupará de estos tres pilares y aunque a priori parezcan distantes, todos contribuyen al proceso de estabilización de Libia. Esto es posible también gracias al compromiso constante y permanente de las universidades locales, ya que son el corazón de la sociedad y a través de las cuales se pueden lograr resultados estructurales diferentes y múltiples.

En un contexto complejo como el libio, escenario de una profunda crisis social, política e institucional, el Proyecto SAHA tiene el objetivo general de apoyar la modernización, accesibilidad e internacionalización de las instituciones de educación superior libias en el campo de la Economía de la Salud y la Gestión Sanitaria; y más en general para ayudar a la estabilización del País. El objetivo es definir un innovador sistema de colaboración a nivel académico sobre posibles nuevos modelos de enseñanza en respuesta a los principales desafíos actuales en Libia, fortaleciendo la tercera misión de sus Universidades, que son parte integral de la sociedad y de la dinámica de Libia.

Los días 20 y 21 de enero de 2021 se celebró el Kick-Off Meeting (KOM) del Proyecto en modalidad virtual. Además de la Universidad de Pavía, participaron las Universidades Europeas de Granada (UGR) y Pilsen (ZČU). También asistieron representantes de la Unión de Universidades del Mediterráneo (UNIMED) y, por supuesto, las seis universidades libias participantes en el proyecto: Zawia, Misurata, Trípoli, Sirte, Sebha y la Universidad Médica Internacional de Libia (LIMU).

La organización del evento incluyó una sesión de bienvenida el 20 de enero a la que asistieron los rectores y vicerrectores de las universidades participantes, así como importantes diplomáticos, incluidos algunos embajadores y el representante de la Unión Europea en Libia. A lo largo de la jornada se celebró una sesión académica dividida en tres paneles: Salud y Medicina en tiempos de crisis: necesidades y propuestas; Gestión Sanitaria y el papel de la educación superior: salud e Islam y crisis en Libia. En cada panel, expertos profesionales y académicos presentaron trabajos relacionados y casos de estudio.

El segundo día del KOM estuvo dedicado principalmente a la investigación del Proyecto SAHA, con presentaciones conjuntas de los diversos Grupos de Trabajo del Proyecto (WP), realizadas por socios europeos y libios, en las que participó la UGR con su presentación del WP “Formación del personal académico involucrado en los nuevos planes de estudio integrados en Gestión Sanitaria”.

En la actualidad, la Universidad de Granada participa en 19 proyectos Erasmus+ de Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior, siendo la coordinadora de 3 de ellos. En lo que respecta a Libia, el proyecto SAHA supone el tercer proyecto Erasmus+ de este tipo que brinda a la universidad la posibilidad de trabajar con universidades de este país en la mejora de distintos aspectos de la educación superior de dicho país.