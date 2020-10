La UGR participa en un proyecto europeo sobre Escape Rooms como herramienta educativa

La Universidad de Granada participa en el Proyecto “UNLOCK – Creativity in HEIs through a game design approach”, un proyecto europeo destinado a proporcionar recursos a las Instituciones de Educación Superior que les permitan diseñar e implementar Escape Rooms como herramientas educativas para fomentar la creatividad y la empleabilidad de los estudiantes. Esta iniciativa se enmarca en la Acción Clave 2, pensada para el desarrollo de la innovación y buenas prácticas en los sectores de la educación, la formación y la juventud y cuenta con la participación de los siguientes socios europeos: Universidade de Aveiro (Portugal), FH Münster (Alemania), Advancis Business Services (Portugal), Amsterdam University of Applied Sciences (Países Bajos), Bespoke ApS (Dinamarca), Kaunas University of Technology (Lituania), University Industry Innovation Network B.V (Países Bajos) y la Universidad de Granada (España).

La agenda europea para la Educación Superior hace especial hincapié en fomentar las habilidades relacionadas con el procesamiento de gran cantidad de información, el razonamiento crítico, la cooperación, el desarrollo del pensamiento emprendedor y la capacidad de adaptarse rápidamente a contextos cambiantes. Además, hay una creciente demanda de este tipo de competencias transversales en los mercados laborales actuales.

Por ello, resulta fundamental promover, evaluar y fomentar estas habilidades en la Educación Superior, aunque esto supone un gran reto para los y las docentes, puesto que tienen que ser capaces de poner en práctica nuevas e innovadoras metodologías de enseñanza y aprendizaje. Es en este contexto en el que se enmarca el proyecto UNLOCK, cuyo objetivo principal está dirigido a fomentar las capacidades emprendedoras de estudiantes y docentes en un contexto de aprendizaje cooperativo, lo que conllevará el fortalecimiento de la creatividad y empleabilidad.

Para la consecución de este objetivo, el consorcio UNLOCK llevará a cabo acciones destinadas a evaluar cómo se pueden usar los Escape Rooms con fines pedagógicos en las Instituciones de Educación Superior y desarrollará un MOOC que ofrezca un enfoque didáctico nuevo e innovador, así como recursos educativos abiertos y accesibles para que los y las docentes de las Instituciones de Educación Superior puedan aprender sobre el diseño de Escape Rooms con fines educativos, y así aplicarlos en su docencia.

El proyecto UNLOCK, que comenzó el pasado mes de enero y tendrá una duración de 3 años, cuenta con un presupuesto total de 999.132,00 € y es una de las dos alianzas para el conocimiento en las que participa la Universidad de Granada dentro de la convocatoria Erasmus + 2019.

En este proyecto participa un equipo multidisciplinar de investigadores e investigadoras de varios departamentos (Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Física Aplicada, Información y Comunicación y Traducción e Interpretación) de la Universidad de Granada