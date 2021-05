La UGR participa en un proyecto europeo dirigido a fomentar las competencias digitales entre el profesorado universitario

La Universidad de Granada (UGR) va a participar en un proyecto europeo para tratar de fomentar las competencias digitales entre el profesorado universitario. Se trata de un estudio en el que unirán su experiencia y competencias complementarias cuatro instituciones, que son la Universidad de Zagreb (coordinadora), la Universidad de Padua y la Universidad de Granada y el Instituto Chipriota de Investigación, Tecnología e Innovación.

El proyecto cuenta con una financiación de 152.980 euros y se extenderá a lo largo de 24 meses. La Universidad de Granada participa también en otras 22 Asociaciones Estratégicas Erasmus+, aprobadas en las convocatorias 2018, 2019 y 2020, siendo la UGR coordinadora de una de ellas.

Como consecuencia del confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, muchas universidades fueron cerradas. A pesar de que algunas mantuvieron o recuperaron cierto grado de presencialidad, la situación y perspectivas han hecho que se acelere la necesidad de contar con herramientas pedagógicas adaptadas a entornos digitales. Este es sin duda un gran reto para el profesorado universitario y para las instituciones de educación superior en general.

De esta necesidad surge el proyecto ‘Learning how to Teach, Teaching how to Learn. Facing Challenges of Global Change in Higher Education Using Digital Tools for Reflective, Critical and Inclusive Learning on European Historica lLandscapes’ (EDiToR) que pretende paliar los efectos adversos del coronavirus en los sectores educativo y artístico.

Investigaciones previas llevadas a cabo por la Universidad de Padua usando encuestas online entre el profesorado universitario han mostrado una “preocupante brecha” entre la adaptabilidad de los estudiantes y la de los profesores en la enseñanza virtual. La mayor parte de los estudiantes universitarios son nativos digitales, nacidos y criados en un ambiente digital y por tanto preparados para moverse y adaptarse a estos entornos.

Por el contrario, la mayoría de los profesores continúan enseñando como si estuvieran en clase, a través de videoconferencia, con diferentes plataformas y subiendo textos en pdf o presentaciones en Powerpoint. “Muy pocos profesores universitarios intentan explotar los beneficios pedagógicos de la enseñanza virtual y la mayoría se quejan de la falta de interacción con los estudiantes, mostrando un gran desconocimiento del amplio número de posibilidades de este tipo de enseñanza y de las herramientas de evaluación”, explican en un comunicado desde la Universidad de Granada (UGR).

Los objetivos del proyecto EDiToR son fomentar la formación digital y abordar la desinformación entre el profesorado universitario de humanidades en los países mediterráneos, investigando cómo (o si) han adaptado sus metodologías docentes a formatos virtuales y involucrar al profesorado en la exploración de diferentes posibilidades en la enseñanza, comunicación y evaluación integradas para aumentar la capacidad comprensora de los estudiantes y su grado de implicación con el sistema de enseñanza a través de recursos pedagógicos específicos ligados a las Humanidades. En particular se desarrollará un curso listo para su uso empleando diferentes formatos (videos, actividades presenciales e interactivas, lecturas) y una serie de actividades de evaluación pensadas también para una educación inclusiva.

El resultado final será el de un curso sobre Paisajes Históricos Europeos a través de un enfoque multidisciplinar que incluye a un importante abanico de profesionales de la enseñanza y que desarrollará diferentes unidades temáticas, como los significados y valores de los paisajes histórico-culturales europeos, los métodos de clasificación y análisis de los paisajes culturales y su complejidad y diacronía, incluyendo la teledetección, inteligencia artificial, GIS, geomorfología y fuentes más convencionales como la cartografía, documentación de archivo o la prospección arqueológica. La unidad desarrollará también como implementar este tipo de estudios a través de la investigación participativa con las comunidades locales, o la relación histórica del ser humano con la naturaleza en términos de producción, servicios ecosistémicos, sostenibilidad y capacidad de resiliencia en el contexto de Cambio Global, entre otros.