La UGR participa en un estudio para actualizar la formación de los farmacéuticos

Expertos académicos y legales de todos los países miembros de la Unión Europea participan en el desarrollo de un estudio para actualizar la formación de los profesionales de la Farmacia según criterios científicos y técnicos, denominado “Mapping and Assessment of Developments for one of the sectorial professions under Directive 2005/36/EC – the profession of pharmacist”.

Como experto académico por España participa el profesor Antonio Sánchez Pozo, catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia, quien explica que “el estudio tiene por objeto ayudar a la Comisión Europea en su evaluación de la conveniencia de proponer una adaptación de los requisitos de formación para la profesión de farmacéutico teniendo en cuenta el progreso científico y técnico”. Estos requisitos se publicaron en la Directiva 2005/36/CE y posterior modificación parcial de 2013 y se aplican para el reconocimiento profesional en Europa, lo que de hecho marca los contenidos de los planes de estudio.

Para alcanzar los objetivos del estudio de la Comisión Europea y Spark Legal Network, entre otras cuestiones se trazarán los requisitos nacionales actuales en todos los Estados de la UE y la EFTA en lo que respecta a la formación teórica y práctica de los farmacéuticos y los conocimientos y aptitudes que deben adquirir mediante esa formación. Además, se evaluará si sería apropiado que la UE actualizara los requisitos mínimos de formación y, en caso afirmativo, en qué medida y se ofrecerán sugerencias sobre posibles actualizaciones de la Directiva sobre la base de la investigación, la evaluación y la interacción con las autoridades y otros agentes sociales involucrados.