La UGR escala casi 100 puestos en la lista de mejores universidades del Ranking QS

La Universidad de Granada (UGR) ha escalado casi 100 puestos en la edición de 2024 del QS World University Rankings, que clasifica a 1500 universidades de más de 100 países y se ha publicado recientemente.

La institución granadina, que en años anteriores venía ocupando las posiciones entre el 450 y 550 del mundo, en esta última edición ha subido casi 100 puestos situándose en la posición 403 del mundo (27% del top mundial), la décima de España y la primera de toda Andalucía.

Destaca especialmente en el indicador IRN (International Research Network), donde la UGR ocupa el puesto 34 del mundo y que refleja la capacidad de las instituciones para diversificar la geografía de su red de investigación internacional mediante el establecimiento de asociaciones de investigación sostenibles con otras instituciones de educación superior. La UGR también ha mejorado en el indicador de reputación académica, situándose en el puesto 192 mundial.

En comparación al resto de universidades españolas, la UGR ocupa la 2ª posición en redes de investigación internacional, la 5ª posición en reputación académica y la 6ª en citas por PDI.

Este ranking, elaborado por primera vez en el año 2004 por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), mide el rendimiento de las instituciones de educación superior teniendo en cuenta 9 métricas a las que asigna un diferente peso en la puntuación final: reputación académica de la institución (30%), reputación desde el punto de vista de los empleadores (15%), ratio entre profesorado y estudiantado (10%), número de citas por PDI (5%), proporción de profesorado extranjero respecto del total (5%), proporción de estudiantes internacionales respecto del total (5%), redes internacionales de investigación (5%), resultados de empleabilidad de los egresados (5%), y sostenibilidad de la institución (5%).

Como viene siendo habitual en los últimos años los primeros puestos del ranking mundial los ocupan universidades norteamericanas y del Reino Unido, concretamente los 5 primeros puestos son por este orden para Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Cambridge, University of Oxford, Harvard University y Stanford University.

Para el caso de España, el ranking incluye 35 universidades entre las 1500 primeras del mundo, destacando este año la Universitat Autònoma de Barcelona en el primer puesto nacional y la 149 del mundo, seguida de la Universitat de Barcelona (164 mundial) y la Universidad Complutense de Madrid (171 mundial).

El vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio, destaca que la posición de la UGR en este ranking “viene a confirmar los efectos del gran esfuerzo que se ha realizado en nuestra institución en los últimos años no solo en investigación y transferencia, sino también en otros aspectos como la participación en redes internacionales, una clara apuesta por la sostenibilidad o la mejora de nuestra reputación a nivel global”.